شيخ قبيلة الولدة: نحن مع الإدارة الذاتية عسكرياً وسياسياً

شيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، وخلال لقاء خاص مع وكالتنا، أكد على دعم العشائر للإدارة الذاتية على الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية، من أجل تحقيق الاستقرار والابتعاد عن الصرعات.

وقال: "الإدارة الذاتية منذ بداية تأسيسها عملت على تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم للشعب من خلال توفير الخدمات وغيرها، ونحن العشائر عملنا على التنسيق معها وقدمنا الدعم المعنوي والاجتماعي لتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة، ونتساعد مع بعض من أجل خدمة سوريا عامة وشمال وشرق سوريا خاصة".

الإدارة الذاتية نواة العمل الديمقراطي

وعلى جانب من الأهمية، تناول الشيخ حامد الفرج مسألة الاعتراف بالإدارة الذاتية، وقال: "على الدول الأوربية والعربية الاعتراف بالإدارة الذاتية بشكل رسمي وعلني"، وأضاف "عليهم دعمها سياسياً ودولياً ودعم موقفها بشكل أفضل على الجوانب السياسية والعسكرية، كون الإدارة الذاتية نواة للعمل الديمقراطي والسياسة الديمقراطية في المنطقة وشعوب سوريا بحاجة لها بعيداً عن جميع الولاءات والأجندة التي تحرك سوريا".

ومضى الشيخ حامد الفرج مطالباً الإدارة الذاتية بالاستمرار على وتيرة عملها الحالي، وقال: "نحن شيوخ العشائر نطلب من الإدارة أن تستمر بهذا العمل وتعزز دورها وعملها في مناطق شمال وشرق سوريا".

نحن مع الإدارة

وأعرب عن دعمهم للإدارة الذاتية بالقول: "نحن مع الإدارة"، مضيفاً "إننا دائماً مع الإدارة متواجدين؛ والآن نحن نحتفل بالذكرى الثالثة لتأسيس الإدارة الذاتية، ودعمنا للإدارة غير محدود ودائماً عندما تحتاجنا الإدارة في أي رؤيا نكون حاضرين من شيوخ العشائر".

وقال إن "كل التجمعات العشائرية والمسيرات التي تحدث في مناطقنا هي دعم من العشائر وشعوب المنطقة للإدارة الذاتية والمطالبة بالاعتراف بها".

وفي ختام حديثه طالب الشيخ حامد الفرج الدول العربية والأوربية بالاعتراف بالإدارة الذاتية، معزياً مطلبه هذا إلى كون الإدارة الذاتية "نواة حل الأزمة السورية"، كما طالب "بفتح ممثليات لها في جميع الدول مثلما بادرت سويسرا بهذه المبادرة التي تساهم بالاعتراف بهذه المنطقة وبشعبها"، ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات ستحقق الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر.

(س ر)

ANHA