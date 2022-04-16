شيخ جنكي: الحزب الديمقراطي جعل الشعب الكردي ضحية لسياساته

جاء ذلك في متن رسالة نشرها الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي حول زيارة مسرور البارزاني إلى تركيا ولقائه بأردوغان، قائلا: “سلطة هذا الإقليم منشغلة بإرضاء دول الجوار وأعداء الشعب الكردي، فلو أولت نصف هذا الاهتمام لآلام ومعاناة الشعب لاحتضنهم الشعب“.

وتابع لاهور شيخ جنكي خلال رسالته: “جميعنا يعلم الآن أن مفتاح حل مشكلات شعبنا فقط في بغداد، لكننا نرى سلطة هذا الإقليم تزور عواصم دول الجوار، وهي غير مستعدة ولو لمرة واحدة زيارة بغداد ويعلمون جيداً أن الحل في بغداد.”

وانتقد شيخ جنكي الحزب الديمقراطي الكردستاني، معتبرا أنه “منذ البداية قرروا أن يكون شعبنا ضحية لحزبهم“.

وفي ختام رسالته انتقد لاهور شيخ جنكي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة كوران بالقول: “كلاكما شريكين لهذه الحكومة. بعد صدور قرار المحكمة الفيدرالية ووزارة النفط العراقية الخاصة بحكومة الإقليم، إذا كنتم ستصرون مثل الحزب الديمقراطي بأن تجعلوا مصير الغاز الطبيعي أيضاً مثل مصير النفط، فلتعلموا أن أول من سيقف ضدكم هو أنا"