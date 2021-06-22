شيخ جنكي خلال لقائه بالوفد الأمريكي: لن نشارك في أي اقتتال داخلي

وخلال اللقاء الذي جرى في مدينة السليمانية اليوم الثلاثاء، تبادل الجانبان الآراء حول آخر المستجدات في الساحة العراقية وباشور كردستان في شتى المجالات، وايجاد الحلول المرضية لمواجهة التحديات.

واتفق الجانبان على ضرورة توحيد الصفوف بين جميع الاطراف لاستتباب الامن والاستقرار السياسي في باشور كوردستان، كما تطرقا الى تشكيل قائمة التحالف الكردستاني بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للانتخابات المقبلة في العراق من أجل توحيد الصفوف وتقوية موقع الكرد في بغداد.

وأكد لاهور شيخ جنكي ان التحالف يشجع جميع الاطراف الاخرى أيضا بأن يجتمعوا تحت مظلته بعد الانتخابات، لأننا نعتقد بأننا معا أقوى ونستطيع ان نحقق جميع الحقوق للشعب الكردي في بغداد.

وجدد لاهور شيخ جنكي رفض المشاركة في الاقتتال الداخلي، داعيا الى انهاء التوترات بالطرق السلمية. في إشارة إلى مساع حزب الديمقراطي الكردستاني بتحالفه مع الاحتلال التركي شن الهجمات على قوات الدفاع الشعبي.

واكد لاهور شيخ جنكي التزام الاتحاد الوطني الكوردستاني بالإصلاحات وتوحيد صفوف بيشمركة كوردستان، مشددا على أسس توازن القوى فيما يتعلق بالمراكز القيادية والتدريب والتسليح، وبأنها ترسخ لأرضية مناسبة لتوحيد قوات البيشمركة ليصبح لدى اقليم كوردستان قوة نظامية مدربة صلبة وطنية.

من جانب آخر أكد الرئيس المشترك ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق لمساندة الجيش العراقي وقوات بيشمركة كوردستان بالأخص في القتال ضد الارهاب، كما بحث الجانبان الاوضاع في شنكال، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني يعتبرها عاملا مهما لترسيخ الامن في القضاء.

المصدر: بوك ميديا