شيخ عشيرة: ما يتعرض له اللاجئون السوريون ضمن الأراضي التركية منافٍ للقوانين

حديث الشيخ محمد صادق العصيدي لوكالتنا جاء تعليقاً على الهجمات العنصرية التي شنها أتراك قبل أيام على لاجئين سوريين في تركيا.

واستهل الناطق الرسمي باسم شيوخ وأعيان مدينة منبج محمد صادق العصيدي حديثه بالقول إن "مئات الأسر هاجرت من سوريا منذ بداية الأحداث عام 2011 إلى تركيا بحثاً عن ملاذ آمن، لكن الدولة التركية تمارس حالياً أبشع الجرائم بحقها باستخدام كافة أساليب العنف من قتل ودهس ورشق بالحجارة وتهديد بالخروج من تركيا وهذا التصرف غير أخلاقي وغير قانوني".

وفي سياق حديثه عن استغلال تركيا للسوريين داخل وخارج البلاد، قال العصيدي "الدولة التركية أجهضت الثورة السورية من خلال استخدام الثوار وتحويلهم إلى مرتزقة يعملون تحت الراية التركية في المناطق التي تحتلها في الشرق الأوسط".

وأكمل "أُرسل هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان، ودار الحديث مؤخراً عن إرسالهم إلى أفغانستان مقابل مبالغ مالية".

وأكد الناطق الرسمي باسم شيوخ وأعيان مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، أن الدولة التركية عدوة للشعب السوري عامة ولشعوب مناطق شمال سوريا خاصة، ولا يروقها إنجازات الإدارة الذاتية، وتسعى دائماً إلى إحداث تفرقة بين مكونات المنطقة لتشتيت النسيج الاجتماعي.

وناشد محمد صادق العصيدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل وإيقاف تركيا عن ممارستها العدوانية تجاه شعوب المنطقة.

داعياً في ختام حديثه باسم أنباء العشائر وأعيان منبج كافة أبناء الشعب السوري إلى العودة إلى ديارهم والوقوف صفاً واحداً ضد أي تدخل خارجي في الشأن السوري.

(ج)

ANHA