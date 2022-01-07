شيخ عشيرة عربية: تصريحات حكومة دمشق ليست إلا تملص من الحوار

جاء حديث شيخ عشيرة الحويوات بالطبقة، مهيدي العلي الحجي لوكالتنا عقب تصريحات وزير خارجية حكومة دمشق، فيصل المقداد التي زعم فيها أن الوجود الأمريكي في المنطقة يعيق عملية الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق.

وأشار الحجي "أن تصريح وزير خارجية دمشق لا صحة لها على الإطلاق وهي مجرد حجج واهية تعمدت حكومة دمشق إطلاقها في محاولة لتشتيت الرأي الداخلي وتملصها من الحوار وعرقلة المفاوضات التي من شأنها حل الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات".

وأوضح الحجي "الإدارة الذاتية توجهت إلى الحوار مع حكومة دمشق في مناسبة عدة من خلال مجلس سوريا الديمقراطية، لكن تعنت حكومة دمشق بمواقفها وسياستها التي تنتهجها منذ أربعون عاماً كان سبباً كفيلاً في فشل جميع المفاوضات".

وشدد شيخ عشيرة الحويوات من قبيلة الولدة في الطبقة " خلاص سورية من أزمتها لا سبيل لها سوى جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار بغية إنهاء الصراعات الدائرة وإيصال سورية إلى بر الأمان، وهذه الترهات الإعلامية التي صرحت بها خارجية دمشق تعمق الأزمة وتعرقل الاستقرار الداخلي السوري ولا تخدم سوى الأجندات الخارجية".

ونوه الحجي" أن الادارة الذاتية سعت إلى الحوار مراراً وتكراراً ومع جميع الأطراف ولم تغلق أي باب نقاشات دبلوماسية وهي مستعدة في جميع الأوقات للانخراط في أي عملية سياسية تهدف لحل الأزمة السورية دون أي إملاء خارجي سواءً أمريكي أو روسي".

وأكد "مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع ديمقراطي يخدم جميع مكونات وأطياف الشعب السوري ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم وحريتهم ضمن رقعة جغرافية موحدة".

ودعا الحجي في ختام حديثه حكومة دمشق تجنب إلقاء التصريحات الزائفة وأن تتوجه بدلاً منها لمفاوضات حقيقية وجادة مع الإدارة الذاتية للوصول لصيغة حل تنهي الأزمة السورية وتسير بالمنطقة بمنحى أفضل على كافة الأصعدة.

(مـ)

ANHA