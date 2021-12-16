شيخ عشيرة عربية: تركيا تفرض العزلة على القائد لأنها لا تقبل الفكر الديمقراطي

وأوضح شيخ عشيرة بني عصيدي والناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج وريفها، الشيخ محمد صادق العصيدي، بأن العزلة التي تفرضها تركيا على القائد عبدالله أوجلان أوجعت الضمير الإنساني لكافة شعوب العالم التي تتوق للحرية، ذلك أن أوجلان هو قائد لأخوة الشعوب.

وجاء ذلك في تصريح لوكالتنا تعليقاً على استمرار السلطات التركية بفرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي التركية، إذ تمنع عنه اللقاءات مع العائلة والمحامين.

ويقول الشيخ محمد صادق العصيدي بأن "تركيا دائماً ما تفرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وسبب هذه العزلة هو عقليتها التي لا تستطيع أن تعيش ضمن الحياة الديمقراطية التي تدعو إلى أخوة الشعوب، والسبب الثاني فكر وفلسفة القائد التي تدعو إلى العيش المشترك لكافة شعوب العالم وبناء الحياة الديمقراطية لكافة المجتمعات، هذا الفكر لا تستطيع تركيا تقبله".

وأضاف "دائماً تتحجج تركيا بأمنها القومي لتقوم بإيذاء جيرانها وتشديد العزلة على القائد الذي عمل في الفترة التي عاشها بين سوريا ولبنان على بناء علاقات قوية مع شيوخ ووجهاء العشائر ومع مكونات الشعب السوري".

ولفت العصيدي في سياق حديثه إلى أن "القائد يرى في فكره وفلسفته أن القبائل والعشائر هي أساس الحضارة الديمقراطية، فالعشيرة عندما تكون على مبدأ العيش المشترك والتعاون فيما بين جميع أفرادها والمروءة والكرم هي التي تؤسس الحضارة الديمقراطية، وذكرها في أكثر من كتاب له".

وأنهى الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج حديثه بالقول إن "جميع الشعوب مدينة للقائد عبدالله أوجلان على فكره، فهو الذي نوّر شعوب المنطقة بفكره وفلسفته، ويجب على الشعوب رد الجميل له عن طريق المطالبة بفك العزلة عنه في سجون الاحتلال التركي، فهو رمز من رموز الحضارة الإنسانية، وندين الصمت الدولي الذي يساعد تركيا على طغيانها".

(ج)

ANHA