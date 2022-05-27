شيخ عشيرة الولدة: بفكر القائد أوجلان وتكاتفنا سنفشل مخططات الاحتلال التركي

بدأت دولة الاحتلال التركي الأسبوع الماضي بتنفيذ مخططها الذي أعلنت عنه في الـ3 من أيار الجاري عن توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة وسط صمت دولي بشكل عام وصمت الجامعة العربية بشكل خاص.

ويرى المراقبون في هذا المشروع ترسيخاً لاحتلال تركيا للأراضي السورية وسلخها وضمها إلى حدودها.

بهذا الصدد قال شيخ عشيرة الولدة، حامد الفرج في لقاء مع وكالتنا: "الخطر المحدق بالمنطقة لا يستهدف الكرد فحسب وإنما يستهدف كافة مكونات وشعوب المنطقة".

وأوضح "نحن نُحارب بكافة أنواع الحروب من قبل دولة الاحتلال التركي ذات العقلية العثمانية، بسبب طمعها بخيرات شمال وشرق سوريا، واستيائها من نجاح المشروع الديمقراطي وتطبيقه من قبل مكونات المنطقة وتكاتفها مع بعضها البعض".

لافتاً إلى أن "هدف دولة الاحتلال التركي واضح وليس بجديد وجميعنا يعلم أنها تود إعادة العثمانية عبر تنفيذ بنود الميثاق الملي"، مشدداً "نحن شعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتنا سنقف بوجه هذا العدو الغاشم الذي لا يميّز بين أحد".

الفرج أكد أن "هجمات دولة الاحتلال التركي لا تستهدف الكرد فقط، وأن بناء المستوطنات في الشمال السوري لإحداث تغيير ديموغرافي وزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد أكبر دليل على ذلك، لذا على أبنائنا أن يعوا المخاطر المحدقة بهم".

وأشار إلى أن "شعبنا لم يعد ذاك الشعب الذي ينخدع بحيل الأعداء وما نعيشه اليوم من استقرار رغم الحصار والهجمات على شمال وشرق سوريا وعلى مناطق الدفاع المشروع أكبر دليل على ذلك".

واستنكر شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي من قتل وتهجير وتغيير ديمغرافي، وأضاف "تقع على حكومة دمشق أيضاً مسؤولية ما يجري، فهي التي سمحت بخرق حدودها واحتلال أراضيها".

شدد الفرج "نحن شيوخ ووجهاء العشائر نؤكد دعمنا لقواتنا وشعبنا وسنقدم الغالي والنفيس لحماية أرضنا وشعبنا وأن خيارنا الأول والأخير هو التكاتف والوقوف أمام هذا المحتل وطرده من أراضينا وإفشال مشروعه العثماني الذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتفكيك النسيج الاجتماعي".

وأكد الفرج في ختام حديثه "بفكر القائد أوجلان وفلسفته سنزيد من تكاتفنا ضد أي عدوان يستهدف وحدة مكوناتنا وأرضنا".

(س ك/خ)

ANHA