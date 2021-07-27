شيخ عشيرة السبخة في الرقة يدين تصريحات وزارة الخارجية السورية

صرحت وزارة الخارجية السورية الخميس الماضي، أن الإدارة الذاتية تقوم بجولات على الدول للترويج لمشروعها الانفصالي (الإدارة الذاتية). وقالت الإدارة الذاتية أن هذه التصريحات تعتبر تكريساً للمركزية من قبل "النظام السوري" ويساهم في إطالة أمد الأزمة السورية.

وفي هذا السياق، استهجن شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان التصريحات الأخيرة من وزارة الخارجية السورية مؤكداً أن الشعب في شمال وشرق سوريا هم سوريين في المرتبة الأولى ولا يقلون وطنية عن أولئك في الداخل السوري، مشدداً على وحدة الدم السوري والتراب السوري.

وقال تركي السوعان "نحن حررنا شمال وشرق سوريا، ومن حررها هم أبناؤها ممن يحملون الجنسية والهوية السورية، ولا نقبل تصريحات وزارة الخارجية وعليهم أن يراجعوا كلامهم واتهاماتهم الباطلة".

وأكد تركي السوعان أن "من يسكن ضمن مناطق الإدارة الذاتية هم سوريون، ونحن حررنا أرضنا ولم نجلب أحداً غير سوري، على سبيل المثال الاحتلال التركي، وقرارنا في الإدارة الذاتية هو قرار سوري خالص، ويصب لصالح الشعب".

وأضاف السوعان "نحن في الإدارة الذاتية نبحث عن العيش بسلام، ونرغب في أن نكون إدارة تساهم في حل الأزمة السورية، ونبحث عن اعتراف من المجتمع الدولي لما قدمناه من مجهود في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وما حققناه من إنجازات، ويجب أن يكون الاعتراف من الدولة السورية أولاً في إطار سورية موحدة".

واعتبر محمد تركي السوعان أن تصريحات وزارة الخارجية السورية ليست محسوبة، وعلى من أدلى بها الاعتذار، ولا يمكن لأي شخص إنكار سوريتنا وهويتنا أياً كان، ووصف هذه التصريحات بالمستفزة وتجرح مشاعر السوريين، وعبر عن ذلك بقوله " الهوية السورية هي واحدة ولا يوجد فئات للهوية السورية".

وطالب شيخ عشيرة السبخة المجتمع الدولي وكذلك الحكومة السورية بالاعتراف بالإدارة الذاتية، لما قدّمته، مشدداً على أن هذه الإدارة هي مشروع وطني وليست انفصالية كما جاء في التصريحات.

(ك)

ANHA