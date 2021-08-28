شيخ عشيرة السادة الحياديين في إقليم الجزيرة: بالوحدة الوطنية نستطيع الوصول إلى بر الأمان

خلال 10 سنوات من انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا دائماً حاولت جهات خارجية وقوى إقليمية زعزعة الأمن والاستقرار، بخلق الفتنة بين المكونين الكردي والعربي وخصوصاً وإن مكونات شمال وشرق سوريا أسست إدارة ذاتية ديمقراطية وبناء قوة عسكرية استطاعت حماية المنطقة وهزيمة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

الشيخ علاء الدين بن الشيخ أحمد شيخ عشيرة السادة الحياديين في إقليم الجزيرة نوه إلى أن الكرد والعرب في إقليم الجزيرة يتعايشون بحياة تشاركية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منذ مئات السنين وتطورت الوحدة الكردية - العربية مع انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا .

وأكد الشيخ علاء الدين أن قوى إقليمية وخارجية دائماً تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وخلق الفتنة بين الكرد والعرب "وعلى شعب المنطقة إدراك خطورة المخططات الخارجية وخصوصاً الاحتلال التركي وإن وحدة المكونات من كرد وعرب وسريان هي قوة للوصول إلى بر الأمان".

كما وبين الشيخ علاء الدين أن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا مطالبة بالوحدة كما توحدت شعوب المنطقة "وخصوصاً في هذه المرحلة الخطرة التي يحاول بها الاحتلال التركي ضرب عزة وكرامة شعوب المنطقة واحتلال المزيد من الأراضي السورية".

وحدة المكونات حافظت على وحدة سوريا

الشيخ علاء الدين أشار إلى أنه مع "انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا على يد وحدات حماية الشعب والمرأة وبعدها انضمام المكونات الأخرى إلى الثورة وتشكيل قوات سوريا الديمقراطية استطاعت هذه القوات بوحدتها هزيمة مرتزقة داعش والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

واكد أن" الوحدة العربية - الكردية هي السبيل الوحيد من أجل العبور إلى بر الأمان وحماية مكتسبات الثورة التي ضحى من أجلها الآلاف من أبناء المنطقة وامتزج فيها دماء الكرد والعرب والسريان معاً"، مضيفاً "واليوم يجب تمتين وتقوية هذه الوحدة من أجل الوقوف ضد المخططات التركية التي تحاول من خلالها خلق الفتنة بين المكونات واحتلال المزيد من الأراضي السورية".

(ك)

ANHA