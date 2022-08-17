شيخ عشيرة النعيم في الطبقة يطالب حكومة دمشق باتخاذ موقف تجاه الهجمات التركية على سوريا

منذ بدء تهديدات وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، لم تتخذ حكومة دمشق أي موقف جاد حيال الهجمات التي تستهدف الأراضي السورية، وسط تصاعد التصريحات التي تطلقها تركيا باحتلال الأراضي السورية.

في هذا الصدد قال شيخ عشيرة النعيم في الطبقة، محمد النعيمي، "تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها العسكرية على شمال وشرق سوريا باستخدام كافة الأسلحة بذريعة حماية الأمن القومي التركي".

وأوضح "نحن شيوخ العشائر العربية نرى أن الأمن القومي التركي لا يهدد من قبل منبج وتل رفعت ولكن المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري هي مناطق غير آمنة وأصبحت بؤرة للإرهاب ومركزاً لانتعاش داعش وكبار متزعميه".

ويرى النعيمي تصعيد دولة الاحتلال التركي من لغة التهديد والهجمات ضد شعوب شمال وشرق سوريا، "استكمال لأطماعها المتمثلة في إحياء العثمانية من جديد في مناطقنا."

وأشار إلى أنه "رغم الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً لم تحرك منظمات حقوق الإنسان والمجتمعات الدولية وحكومة دمشق ساكناً بهذا الخصوص".

تابع النعيمي "إن قوات سوريا الديمقراطية قامت بالاتفاق مع حكومة دمشق على حماية الحدود السورية لكن لم نرَ أي موقف جاد وصريح من قبل حكومة دمشق ضد الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي واختراقه للحدود السورية ضارباً القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط".

ودعا النعيمي خلال حديثه مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع دولة الاحتلال التركي وإيقاف الجرائم التي يرتكبها في شمال وشرق سوريا.

في ختام حديثه، طالب النعيمي حكومة دمشق بالقيام بواجبها في الدفاع عن حدود البلاد واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الهجمات التي تمس الأراضي السورية بشكل عام.

(خ)

ANHA