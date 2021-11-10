شيخ عشيرة البوخميس: متمسكون بالإدارة الذاتية والنظام يروج الشائعات لضرب الاستقرار

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية مقاطع فيديو تقول إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحاورت مع حكومة دمشق وستسلم المنطقة له، إلا أنها ليست سوى إشاعات تداولها أشخاص تابعون لحكومة دمشق بهدف بث الفتنة في المنطقة.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا بشيخ عشيرة البوخميس في الرقة مصطفى حمشو الذي أكد أن شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة بشكل عام متمسكون بمشروع الإدارة الذاتية ويعتبرونه الخلاص الوحيد للأزمة التي تشدها البلاد.

وأوضح الشيخ مصطفى حمشو "انتشرت مقاطع وصور تقول أن العلم السوري قد رفع في العديد من المواقع في مدينة الرقة، إلا أنها إشاعات هدفها بث الفتنة في المنطقة بشكل عام".

وأكد مصطفى حمشو "للإعلام تأثير قوي في مثل هذه الإشاعات، ونحن نقول لأهالينا في الرقة والطبقة وشمال وشرق سوريا بشكل عام كل هذه الأقاويل التي يتم تأليفها ليست سوى إشاعات لضرب الاستقرار الذي تشهده المنطقة".

وبّين مصطفى حمشو "كل أبناء المنطقة يرفضون عودة النظام السوري إلى المنطقة وأي طرف آخر، الإدارة الذاتية مشروع ناجح ونحن في الوقت الحالي نجني ثمار هذا المشروع".

وذكر مصطفى حمشو أن "الهدف من هذه الإشاعات هو زرع الفتنة بين مكونات المنطقة كونها استقرت أمنياً"، وأضاف "المعيشة في مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت تُحسد نظراً للأمن والأمان الذي تنعم به".

ودعا مصطفى حمشو "أبنائنا في شمال وشرق سوريا أن يكونوا واعين بشكل جيد ويتذكروا كيف كانت منطقتنا في السابق وكيف أصبحت الآن في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وما تشهده من أمن وأمان واستقرار".

واختتم مصطفى حمشو حديثه بالقول "الإدارة الذاتية منذ تأسيسها تنادي للحوار مع النظام السوري"، وأضاف" لكن وفق شروط تتناسب مع كافة أبناء مناطق شمال وشرق سوريا وبمختلف مكوناتها".

(م)

ANHA