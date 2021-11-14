شيخ عشيرة البو خميس الدليمية يؤكد أن تعزيز الحماية الذاتية أقوى رادع للهجمات التركية

مع تزايد وتيرة الهجمات التركية واستهدافها للمدنيين في كوباني وقامشلو وارتكابها المجازر بحقهم، في ظل الصمت الدولي ، شدد أهالي شمال وشرق سوريا من مثقفين وسياسيين وشيوخ عشائر على ضرورة التكاتف والتعاضد بين جميع مكونات شمال وشرق سوريا، والوقوف في وجه أطماع تركيا التي تطمح إلى إعادة إحياء الدولة العثمانية البائدة.

هذا الموضوع شدد عليه أيضاً الشيخ حسين الراشد، شيخ عشيرة البو خميس الدليمية في الطبقة وريفها "يجب على الشعب أن يعزز وحدته الداخلية ويتكاتف مع قواته العسكرية، في سبيل التصدي لأي هجوم محتمل على أراضينا".

وأشار حسين الراشد "يتطلب من الشعب أن يتسلح بالوعي ضد هذه الهجمات التي تستهدفه، وأن يدرك مدى الخطورة المحدقة به، لذلك فإن التلاحم فيما بين القوات العسكرية والشعب واجب، وهو السبيل إلى حماية أرضه ذاتياً وتحرير كافة الأراضي المحتلة من قبضة الفاشية التركية".

وبعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي عبر هجوم بطائرة مسيّرة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، والذي أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد، الشيخ حسين الراشد عقّب على هذه المجزرة "إن القصف الجوي عن طريق المسيّرات هو سلاح جبان يلجأ إليه الاحتلال التركي للتستر على هزائمه على أرض الميدان" وأكد أن "هذه الهجمات لن تنال من عزيمتنا ولن تزيدنا إلا إصراراً لإكمال مشروع الشهداء والوطنيين".

وأكد الراشد "أن الدولة التركية بعد انهيارها الاقتصادي والسياسي الداخلي، يحاول أن يوجه أنظار الشعب إلى الخارج حتى لا يثور عليه ويدمر طموحه".

وأشار شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد إلى "التخاذل الدولي الذي سوُّغ لأردوغان فعائله وتركه يتمادى أكثر وأكثر في جرائمه بحق مناطقنا"، ولفت "أنه يجب أن نوظف جميع قوتنا الذاتية للذود عن أراضينا وكرامتنا وتحرير جميع المناطق المحتلة".

وشجب الشيخ حسين الراشد غياب الموقف الدولي الواضح تجاه الجرائم التركية، وطالب الدول الفاعلة والضامنة بتولي دورها الفاعل لإيقاف الجرائم التركية التي تستهدف عموم شمال وشرق سوريا.

(مـ)

ANHA