شيخ عشيرة العميرات: سنقف في الصف الأول إلى جانب قسد ضد الاحتلال التركي

وجاء حديث الشيخ حميد إبراهيم حميد شيخ عشيرة العميرات في لقاء أجرته معه وكالتنا، حول التهديدات التركية ضد شمال وشرق سوريا وموقف العشائر العربية.

وأكد الشيخ حميد إبراهيم أن عشيرة العميرات ستقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الصف الأول؛ في ظل التهديدات التي تطلقها تركيا بشن عدوان على شمال وشرق سوريا.

وشدّد حميد إبراهيم على ضرورة وحدة المكونات في المرحلة الحالية لمواجهة خطر الاحتلال التركي.

وحول تصريحات دولة الاحتلال التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية وتعاملها مع العشائر؛ قال حميد إبراهيم حميد "هذه الادعاءات مرفوضة"، مشدداً "قوات سوريا الديمقراطية والعشائر يدٌ واحدة".

وشهدت شمال وشرق سوريا فعاليات عشائرية مختلفة خلال الأسبوع الماضي؛ رفضاً للاحتلال التركي ودعماً لقوات سوريا الديمقراطية المشكّلة من أبناء عشائر المنطقة.

(ز س/د)

ANHA