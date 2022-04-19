شيخ عشيرة العلي: نقف مع الكرد والسريان ضد سياسة الإبادة الذي تتبعه الدولة التركية

أعلن جيش الاحتلال التركي فجر الاثنين، عن هجوم إبادة جديد ضد قوات الكريلا. مع هذا الإعلان الذي جاء بعد 3 أيام فقط من لقاء جمع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البرزاني ورئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، أرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني قوة ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع لمساندة جيش الاحتلال في الهجوم.

في هذا الصدد أجرت وكالتنا، لقاء مع شيخ عشيرة العلي، رمضان الرحال، الذي قال "اليوم الاحتلال التركي عاد إلى إحياء تاريخ أجداده العثمانيين، والذي كان مليئاً بالجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني والشعب العربي، وقسّم الوطن العربي إلى 22 دولة، واليوم أردوغان يعمل على السياسة ذاتها في المنطقة".

وأشار إلى "أن دولة الاحتلال التركي احتلت لواء اسكندرون الذي تبلغ مساحته 9 ألف كم مربع، وتحاول أن تسيطر على المزيد من الأراضي السورية، بهدف إعادة الحكم العثماني إلى المنطقة من جديد".

مؤكداً أن كافة مكونات المنطقة تضررت من دولة الاحتلال التركي، فيما تعمل الأخيرة في الوقت الحالي على استكمال مشروع إبادة الكرد الذي بدأته منذ زمن بعيد، وأضاف "أردوغان استغل الأزمة السورية من أجل تحقيق مصالحه الاستعمارية في الأراضي السورية".

وأوضح الرحال "الاحتلال التركي لم يقم منذ بداية الأزمة السورية إلا بالجرائم بحق الشعب السوري عامة واليوم نرى العالم أجمع يتفرج على حمام الدم الذي يقوم به أردوغان بحق الشعب العربي والكردي في سوريا وخارجها".

وأشاد الرحال بالمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا وبتضحيات جميع الأبطال الذين يقفون على خطوط الجبهات مع الاحتلال التركي من أجل الدفاع عن الأراضي التي تحررت بفضل دماء الشهداء".

مشدداً "نحن المكون العربي نقف مع الكرد والسريان والآشور جميعاً صفاً واحداً من أجل الدفاع عن هذه الأرض، وشبه أبناء شمال وشرق سوريا "بأصابع اليد في كف واحدة".

وناشد الرحال في ختام حديثه جميع أبناء العشائر العربية في كافة المناطق بأن يلتفوا حول قوات سوريا الديمقراطية ودعمها للنصر على كافة الأعداء الذين يحاولون أن يحتلوا المنطقة".

(خ)

ANHA