شيخ عشيرة العلي: الأعداء يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة

حققت الإدارة الذاتية ازدهارًا في مختلف مجالات الحياة، بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية مناطق شمال وشرق سوريا، ما جعلها عرضة للاستهداف من قبل عدة أطراف، سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار بتحريك خلاياها، محاولة بث الفتن الطائفية والعرقية.

وحاولت تلك الأطراف استغلال الاحتجاجات في الشدادي، لتعود وتحاول استغلال الأحداث الأخيرة في مدينة منبج، لكن مخططاتها فشلت نتيجة تضامن العشائر والقيادة في منبج.

وحول التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية واجب الدفاع الذاتي في الحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية، التقت وكالتنا رمضان الرحّال شيخ عشيرة العِلي، الذي استهل حديثه بالقول "إن ما حدث في منبج هو نتيجة النجاح الذي حققته الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية".

وتابع الرحال "تعددت وسائل الاستهداف من قبل المحتل التركي، من قطع لمياه نهر الفرات والتوغل داخل الأراضي السورية واحتلالها، وتنفيذ سياسات التغيير الديمغرافي، لكنه ليس العدو الوحيد الذي نواجهه في شمال وشرق سوريا، فهناك النظام السوري الطامع في المنطقة، نتيجة الاستقرار الذي شهدته، وكذلك تنظيم داعش الإرهابي الذي هُزم على يد قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن خلاياه لا زالت تنشط في منطقتنا".

وأشار إلى أن "الأعداء يحاولون ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة لما فيه من دلالة على تآخي الشعوب وتكاتفها لإنجاح تجربة الإدارة الذاتية، فالاحتلال التركي وداعش والنظام السوري يحاولون بث فتنة طائفية وعرقية لتنفيذ أجنداتهم في المنطقة".

وأكد رمضان الرحّال أنه "لا فرق بين الكردي أو العربي أو السرياني أو الشركسي في شمال وشرق سوريا، فنحن في النهاية سوريون، وانطلاقًا من سوريتنا قاتلنا داعش لتحرير أرضنا".

ورأى أن "كل ما حدث في منبج مرتبط بأطراف خارجية، حاولت استغلال الأهالي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكنها فشلت في ذلك بسبب تكاتف الشعب وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية".

وطالب شيخ عشيرة العِلي أهالي منبج بضرورة التسلح بالوعي تجاه ما يُحاك ضد المنطقة، وتابع "على أهالي منبج أن يعوا جيدًا ما تخطط لها القوى المعادية للإدارة الذاتية، وألا يكونوا أدوات بيد تلك القوى لضرب أبناء شعبهم وخلق فتنة بيننا".

وشدد رمضان الرحّال على أن "واجب الدفاع الذاتي هو واجب مقدس، فهذه الأرض تحتاج إلى من يحميها، والذين يحمون الأرض هم أهلها وأبناؤها ممن يمتلكون العقيدة وحب الأرض، فإذا لم يحمها أهلها، من سيحميها؟".

وقال في ختام حديثه "علينا حماية ما اكتسبناه في شمال وشرق سوريا والدفاع عن مشروعنا في منطقتنا، فشمال وشرق سوريا قدّم آلاف الشهداء، وعلينا الوفاء لدمائهم التي قدموها من أجل أن نحيا بسلام".

(ج)

ANHA