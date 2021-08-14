شيخ عشيرة العلي يطالب الدول العربية بردع تركيا عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين

جاءت تصريحات رمضان الرحال، شيخ عشيرة العلي، في لقاء أجرته معه وكالتنا، حول اتساع رقعة التدخلات التركية وتصاعد جرائمها في المنطقة.

وفي بداية حديثه قال الرحال: "ليس غريباً على دولة الاحتلال التركي هذه الممارسات، فهي احتلت الوطن العربي أربعة قرون"، مضيفاً "الصمت الدولي والعربي هو من ساعد على التمادي التركي وتدخّلها في شؤون دول الجوار، فحين ذهب أردوغان إلى ليبيا لم تحرك الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية ساكناً، وكذلك عندما تدخّل في العراق واحتل شمال سوريا".

وشبّه الرحال الاحتلال التركي بالتتر والمغول، وأضاف "هؤلاء اجتاحوا نصف الكرة الأرضية وقتلوا الكثيرين، كذلك الأتراك تدخّلوا في الكثير من البلدان العربية واحتلوا مناطق فيها، وتعدى ذلك نشاطهم في أفريقيا".

أردوغان حوّل الشعب السوري إلى فئات يستفيد منها

شيخ عشيرة العلي، استهجن استغلال أردوغان للشعب السوري، وأعرب عن ذلك بقوله: "أردوغان حوّل الشعب السوري إلى فئات يستفيد منها؛ فقد حوّل قسماً منهم إلى مرتزقة لتنفيذ مصالحه، وآخرين إلى لاجئين يستفيد من المساعدات الدولية المقدمة لهم، والبعض الآخر استخدمهم كورقة ضغط على الدول الأوروبية".

ونوّه إلى مخالفة أردوغان للشرع الإسلامي الذي طالما نادى به واستغل السوريين عن طريق الدين، وتسبب باقتتال بين المسلمين وبهذا يناقض أردوغان نفسه بحسب الرحال.

ووجه نداء للدول العربية بالتحرك وإدانة الجرائم التركية تجاه الشعب السوري ولو ببيان تصدره أو مقاطعة للعلاقات مع تركيا.

وطالب الرحال في ختام حديثه الدول العربية والمنظمات الحقوقية بإدانة الاحتلال التركي وردعه لوقف جرائمه واعتداءاته على مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA