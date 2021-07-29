شيخ عشيرة العلي يدعو للاعتراف بإرادة بـ 5 مليون سوري استطاعوا دحر الإرهاب

شكّلت الإدارة الذاتية نقطة تحوّل هامة في الأزمة السورية واعتباره نظام بديل لرؤية الدولة القومية المركزية التي حكمت سوريا طوال عقود، لكن وجود الإدارة تهدده مصالح إقليمية وصراعات وصلت لحد التدخل العسكري المباشر لمحاربة تجربة ديمقراطية أنتجها نضال سكان شمال وشرق سوريا.

ويصر المجتمع الدولي على عدم الاعتراف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى هذه اللحظة.

شيخ عشيرة العّلي العربية في الرقة، رمضان الرحال، قال إن الإدارة الذاتية هي تمثيل لجميع مكونات شمال وشرق سوريا واستطاعت الحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورتهم.

وأضاف أن الإدارة الذاتية لها الدور الفعال على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والتي تتمتع بالديمقراطية اللامركزية، لكن أجندات خارجية تقف وراء عدم الاعتراف بها، "رغم إنها متشكلة من أبناء الأرض السورية الذين طردوا الإرهاب من أرضهم".

الرحال، أشار إلى التضحيات التي قدمها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية لحماية أراضي سوريا، وأكد أن الاتحاد ضمن سقف الإدارة الذاتية مكن مكونات شمال وشرق سوريا من المحافظة على جميع ما حقق الشهداء من انتصارات، ويجب على المجتمع الدولي الاعتراف بإدارة الشعب لنفسه بنفسه وبنحو 5 مليون سوري استطاعوا دحر الإرهاب والمحافظة على الأرض السورية.

شيخ عشيرة العلي اختتم حديثه بالتأكيد على أن جميع من في الإدارة الذاتية ومن بينهم شيوخ العشائر لا يحاولون الانفصال عن الأراضي السورية بل يريدون إدارة خاصة بهم في منطقتهم.

(سـ)

ANHA