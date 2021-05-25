شيخ عشيرة العلي في الرقّة: حان الوقت للاعتراف بإدارة 6ملايين نسمة

لم تحظَ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حتّى الآن بالاعتراف الرسمي بإدارتها للمنطقة على الرغم من أنّها الحلّ الأمثل للأزمة السورية التي طالت مدتها، وأنهكت الشعب السوريّ عامّة.

شيخ عشيرة العلي في الرقّة رمضان الرحال قال خلال لقاء أجرته وكالتنا معه: "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هي الحل الأمثل للأزمة السورية, وكان لها دور كبير في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية التي تشكّلت من جميع أبناء العشائر العربية والكردية والمكونات الأخرى في شمال وشرق سوريا".

وأردف الرحال: " الإدارة الذاتية حقّقت ترابطاً اجتماعيّاً كبيراً، من خلال مشاركة أبناء المنطقة وعشائرها ومكوناتها في إدارة المنطقة وتشكيل جميع المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية".

وبيّن الرحال: "إنّ مناطق الإدارة الذاتية يقطن فيها ما يقارب 6ملايين نسمة، جميعهم يحملون الهوية السورية، وجميعهم يطالبون بالاعتراف بهذه الإدارة التي أصبحت تمثّل جميع مكونات وعشائر المنطقة، فمن حقّ هذه المكوّنات أن تدير نفسها بنفسها وتحقّق أهدافها بعيداً عن حكم السلطات".

ولفت الرحال إلى: "أنّ إلغاء الإدارة الذاتية القرار 119 الخاص برفع تسعيرة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية، بناءً على طلب أهالي المنطقة هو أكبر دليل على الديمقراطية والحرية التي يتمتع بها أهالي المنطقة في ظل الإدارة الذاتية".

وأشار الرحال إلى أنّه عندما يتم الحديث عن إدارة ذاتية هذا لا يعني تقسيم سوريا، بل إدارة تمثّل ثلث الشعب السوري من مختلف المكوّنات.

وأكد شيخ عشيرة العلي في الرقّة رمضان الرحال في نهاية حديثه: "يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية في مناطقنا حتّى تستطيع أن تقدّم أكثر لشعوب المنطقة، وأن يكون لها ممثّلون في الدول والمحافل الدولية حتّى تستطيع شرح أوضاع شعبنا، وإيصال رسالة السلام وأخوّة الشعوب التي تعيشها جميع مكونات شمال وشرق سوريا".

(إ)

ANHA