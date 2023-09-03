أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب، عملية "تعزيز الأمن" لملاحقة خلايا داعش ومروّجي وتجار المخدرات بعد مناشدة من أهالي دير الزور وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

أبدى أهالي ووجهاء وأعيان المنطقة مساندتهم للعملية، ومنهم شيخ عشيرة العلّي، الشيخ رمضان الرحال. وأشار إلى أنه: "كان من الضروري ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية ومروّجي المخدرات للقضاء عليهم وتعزيز الأمن في المنطقة".

وأكد الشيخ رمضان الرحال: "نحن نساند قوات سوريا الديمقراطية ونقف إلى جانبهم في العملية؛ لأن للمخدرات تأثير سلبي على المجتمع".

ودعا الرحال: "جميع العشائر للوقوف في صف قوات سوريا الديمقراطية ومدّ كلتا اليدين لهم وتسهيل هذه العملية عليهم من أجل فرض الأمن، وانتشال كل من يسعى لتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وندعو جميع الأهالي للوقوف بصف قواتنا التي تعمل من أجل حمايتنا".

وطالب الرحال قوات سوريا الديمقراطية بتوسيع نطاق العملية لملاحقة المروجين ومتعاطيّ المخدرات أيضاً، وتفتيش كل منطقة تثير الشك من أجل التخلص من خلايا داعش وآفة المخدرات في مناطق شمال وشرق سوريا".

(خ)

ANHA