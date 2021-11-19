شيخ عشائر السادة: الاحتلال التركي يستهدف العرب قبل الكرد

يواصل المسؤولون الأتراك تهديدهم لشمال وشرق سوريا، وفي سياق كيفية النضال ضد هذه التهديدات والهجمات المستمرة على المنطقة، أجرت وكالتنا لقاء مع شيخ عشائر السادة في سوريا والعراق، حسين السادة.

الاحتلال ينظر إلى سوريا والعراق على أنها أراضٍ تركية

وقال الشيخ حسين السادة: "إن التهديدات التركية ليست وليدة اليوم، لنعد قليلاً إلى الوراء، منذ اتفاقهم على الميثاق الملي 1923، ونتيجة هزيمة تركيا في ذلك الوقت، أُجبرت حسب ادعاءاتها على التخلي عن هذه المناطق".

وبيّن حسين السادة أن تركيا تحاول اليوم إحياء "الميثاق الملّي"، وقال: "يبدو أن تركيا نسيت أن الحدود الطبيعية لسوريا هي جبال طوروس"، مؤكداً أن تهديداتها مبنية على الاستفادة من الأوضاع الدولية التي تعيشها المنطقة حالياً.

شن أي هجمات جديدة سيُجابه بمقاومة قوية

وأضاف: "هل يستطيعون فعلاً احتلال المنطقة؟ لا يستطيعون إطلاقاً؛ هم يحاولون بشتى الوسائل أن يأخذوا الضوء الأخضر من روسيا وأمريكا، ليحاربونا بمرتزقة يحملون الجنسية السورية"، وتابع: "جندوا 35 ألف مرتزق، والآن يحشدونهم للهجوم على مناطقنا".

وأكد السادة أن شن الاحتلال التركي أي هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا ستجابه بمقاومة قوية.

ولفت شيخ عشائر السادة إلى أن "تركيا الآن في مأزق اقتصادي وسياسي، وبهذه التهديدات تحاول أن تنقذ نفسها"، مضيفاً "لقد اعتدنا على حرب تركيا الإعلامية التي لا تزيدنا إلا قوة وإصراراً على المقاومة والنضال".

الجميع مطالب بحمل السلاح والدفاع كشعب ثوري

وعن كيفية خوض أبناء شمال وشرق سوريا النضال ضد جيش الاحتلال التركي، في حال شنه لهجوم جديد على المنطقة، أشار الشيخ حسين السادة إلى أن "القوات العسكرية ليست وحدها معنية بالدفاع، بل يجب على الجميع في شمال وشرق سوريا الانضمام إلى حرب الشعب الثورية، ومساندة قواته".

'علينا تحرير الأراضي المحتلة'

وشدد الشيخ حسين السادة على ضرورة رفع مستوى النضال لتحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته قائلاً: "علينا واجب كبير، وهو تحرير أراضينا، علينا البناء بيد، وحمل السلاح بالأخرى، وأعيننا تنظر إلى عفرين وتل أبيض ورأس العين والباب وجرابلس".

تركيا تحارب العرب قبل الكرد

وسلط الشيخ حسين السادة الضوء على الجرائم التركية في مدينة عفرين المحتلة وقال: "شردوا أهلنا في عفرين، وأسكنوا مرتزقة سوريين في بيوتهم"، وخاطب غاضباً: "كيف للسوري أن يسكن في بيت سوري، ويعلم أن هذا السوري تعرض للقتل وهُجّر"، وتابع: "هؤلاء ليسوا سوريين، فالسوريون معروفون بقيمهم وأخلاقهم".

وبيّن أن تركيا تستهدف كافة شرائح ومكونات المنطقة "تركيا ومرتزقتها اعتقلوا شيخ عشيرة البوبنا العربية في مدينة عفرين المحتلة، وقتلوا الشعب، وشردوا أبناء عشيرة العميرات العربية، هم يحاربون العرب قبل الكرد".

'نعوّل على أبنائنا وواثقون من قدراتهم وشجاعتهم'

وبيّن حسين السادة أن غالبية أبناء العشائر العربية نظمت نفسها تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف: "نحن نعوّل على أبناء العشائر وواثقون من قدراتهم الدفاعية والعسكرية وشجاعتهم مع إخوتهم عند القتال".

على الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا ردّ الجميل إلى شعوب المنطقة

ودعا شيخ عشائر السادة "الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا إلى ردّ الجميل إلى شعوب المنطقة التي دافعت عن العالم، وسحقت إرهاب مرتزقة داعش، ومحاسبة تركيا على جرائمها حسب القوانين الدولية".

(آ)

ANHA