صحيفة: وصول طائرتي شحن تركية إلى مطار معيتقية

وبحسب صحيفة العين الإخبارية فإن أنقرة أرسلت طائرتي شحن عسكريتين تركيتين مساء الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس محملتين بأسلحة وذخائر تم تفريغهما في مطار معيتيقة.

وأضافت الصحيفة أن الحمولة تم نقلها ليلًا في وسط الظلام الناتج عن انقطاع الكهرباء وسط العاصمة باتجاه الغرب.

ومن المتوقع وصول هذه الأسلحة إلى قاعدة الوطية لتأمينها بعد استهداف الجيش الليبي لها وتدمير منظومات الدفاع الجوي بها.

وبحسب موقع إيتاميل رادار - المتخصص في الرصد الجوي – فإنه تم رصد رحلة طيران ثنائية جديدة لطائرات تركية إلى ليبيا؛ إذ غادرت طائرتا لوكهيد ( C-130E 63-13188) وإيربوي (A400M 16-0055) للقيام برحلة لوجستية جديدة.

وتداول نشطاء ليبيون صورًا من شوارع في طرابلس لمركبات عسكرية - يرجح أنها الحمولة التي تم تفريغها - متجهة إلى الجهة الغربية من العاصمة.

وتوقع النشطاء الليبيون أن تشمل الشحنة منظومات دفاع جوي جاري إرسالها إلى قاعدة الوطية التي تم استهدافها مؤخرًا من الجيش الوطني.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت الأربعاء، أن القوات البحرية التركية ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم (نافتيكس) في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسمًا خاصًا وهي (بربروس، وترجوت رئيس, وتشاكا باي).

(ش ع)