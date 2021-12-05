صحيفة: وفد سوري رسمي برئاسة المقداد يصل طهران اليوم

ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم وفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية، حسب صحيفة "الوطن" التابعة لحكومة دمشق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في طهران، أن الوفد "يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين".

وحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين "ستبحث في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

(د ع)