صحيفة: تركيا تسحب سفنها العسكرية من شرق المتوسط

هذا ولا تزال سفينة الأبحاث التركية راسية خارج أنطاليا، على الرغم من أن تركيا أعلنت بجرأة أنه بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي حتى 2 أغسطس ستبحث قرب جزيرتين يونانيتين.

واتهمت السفارة التركية اليونان بالتظاهر بأن منطقة البحث في المياه الإقليمية اليونانية، في محاولة لتبرير تطلعاتها القصوى.

وبحسب الصحيفة، لم يخف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس انزعاجه الشديد من استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما سأل الصحفي كيف شعر عندما رأى آيا صوفيا، فأجاب "شعرت بما شعر به جميع اليونانيين".

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن أردوغان حصل على "انتصار" رخيص بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فإن عدم قدرة تركيا على اختراق المجال البحري اليوناني منذ يوم الثلاثاء، وسحب سفنها الحربية يدل على أن تركيا غير مستعدة للمخاطرة بالحرب مع اليونان بالفعل؛ بسبب سنوات من الحرب في ليبيا أو سوريا، بالإضافة إلى أزماتها الداخلية.

(آ س)