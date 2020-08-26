صحيفة: تفشي وباء كورونا في غزة سيعجل المواجهة العسكرية مع إسرائيل

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن تفشي (كورونا) في القطاع، سيزيد من الضغط الذي تمارسه حركة (حماس) على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عامًا".

وأضافت: "في حال خرج تفشي المرض عن السيطرة في داخل القطاع، سيدفع هذا الأمر حماس للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل".

وتابعت: سواء توصّل الطرفان إلى تفاهمات الآن أو بدونها، فهي تصبح أقل أهمية في حال فقدان السيطرة على هذا الفيروس في منطقة مكتظة مثل غزة، يقطن فيها أكثر من 2 مليون نسمة، ولا زالت المنظومة الصحية فيها منهكة ومستنزفة.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: "إن عدد الحالات المؤكدة وصل لـ 125 حالة، فيما أن عدد الحالات التي شفيت 72 حالة".

وأضافت: "عدد الحالات النشطة وصل لـ 51 حالة بينها 14 من داخل المجتمع (و 37 حالة في مراكز الحجر )، فيما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى حالتين.

(ع م)