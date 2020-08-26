صحيفة: تفشي وباء كورونا في غزة سيعجل المواجهة العسكرية مع إسرائيل

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن التقديرات الأمنية في إسرائيل تشير إلى أن تفشي وباء كورونا في قطاع غزة، سيعجل من المواجهة العسكرية مع الفصائل الفلسطينية، خلافاً للاعتقاد السائد بأن الوباء سيعمل على تهدئة جبهة غزة.
العالم والشرق الأوسط 2020-08-26T18:17:00 غزة

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن تفشي (كورونا) في القطاع، سيزيد من الضغط الذي تمارسه حركة (حماس) على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 14 عامًا".

وأضافت: "في حال خرج تفشي المرض عن السيطرة في داخل القطاع، سيدفع هذا الأمر حماس للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل".

وتابعت: سواء توصّل الطرفان إلى تفاهمات الآن أو بدونها، فهي تصبح أقل أهمية في حال فقدان السيطرة على هذا الفيروس في منطقة مكتظة مثل غزة، يقطن فيها أكثر من 2 مليون نسمة، ولا زالت المنظومة الصحية فيها منهكة ومستنزفة.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: "إن عدد الحالات المؤكدة وصل لـ 125 حالة، فيما أن عدد الحالات التي شفيت 72 حالة".

وأضافت: "عدد الحالات النشطة وصل لـ 51 حالة بينها 14 من داخل المجتمع (و 37 حالة في مراكز الحجر )، فيما ارتفع عدد حالات الوفيات إلى  حالتين.

(ع م)


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