صحيفة: سياسة واشنطن المتغيرة تجاه إيران تتطلب خطة عمل جديدة من إسرائيل

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية في تحليل لها إن هناك الكثير من الإشارات، ولكن يصعب أحيانًا فهم الرسالة، إذ ينشغل الجيش الإسرائيلي بسلسلة واسعة ومكثفة من التدريبات، وفي أماكن مختلفة، توصف هذه التدريبات إلى حد كبير بأنها تحذير لإيران. كما أن الولايات المتحدة، التي ترسل قوات للتدريب في المنطقة، تشير إلى دعمها لإسرائيل وحلفائها الآخرين في الشرق الأوسط، بينما الإيرانيون بدورهم يستعرضون عضلاتهم من خلال التدريبات العسكرية.

لكن كل هذه التحركات، بحسب التحليل، ثانوية مقارنة بالمجال الرئيسي والاستراتيجي. إيران تبدو مستعدة، بعد تردد كبير وتأجيل كبير، لتجديد المحادثات النووية مع القوى العالمية. ومع ذلك، فإن طهران تشترط هذه المحادثات بمطالبها الصارمة.

في هذه الأثناء، تشير الولايات المتحدة إلى أن مصلحتها الوحيدة هي تسوية دبلوماسية للصراع، وليس لديها نية لاستخدام القوة العسكرية، الأمر الذي يجعل من شركائها في المنطقة غير مرتاحين.

في أواخر تشرين الأول، أجرت إسرائيل تدريباتها السنوية لاختبار كيفية رد الجبهة الداخلية على آلاف الصواريخ التي ستسقط من لبنان وقطاع غزة. في الأسبوع الماضي، أجرت فرقة من جنود الاحتياط تدريبات في الشمال. وتجري كتيبة أخرى هذا الأسبوع تدريبات مع ألوية نظامية.

التدريبات البحرية في البحر الأحمر هي التطور الرئيسي الجديد. يجري الأسطول الأميركي الخامس مناورات مع إسرائيل والإمارات والبحرين. قررت الولايات المتحدة الإعلان عن التدريبات، وهي الأولى منذ توقيع إسرائيل على اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج في عام 2019.

كل هذه التدريبات لا تعكس مخاوف محددة بشأن حرب مقبلة، بل تعكس فهم الجنرالات أنهم بحاجة إلى تحسين قدراتهم بعد مشاكل الميزانية والوباء، خاصة بين وحدات الاحتياط.

كما أن غزة لم تعد أولوية عسكرية عالية للغاية، وستواصل إسرائيل الرد على الهجمات الإرهابية، وفي بعض الحالات ستحاول إحباط محاولات حماس لتطوير أسلحة أكثر تطوراً. عدا ذلك، تتجه عيون إسرائيل شمالاً نحو لبنان وسوريا وشرقاً نحو إيران.

التطور الأساسي الذي بدأت إسرائيل للتو في معالجته هو التغيير في السياسة الأميركية. تبدي واشنطن اهتمامًا أقل بالمنطقة، كما أن استعدادها لاستخدام القوة ينخفض ​​بسرعة أكبر. ينظر الإسرائيليون إلى إدارة بايدن على أنها تعتبر الدبلوماسية عقيدة وليست مجرد وسيلة.

وقال مصدر دفاعي "هذا التحول يجبرنا على إعادة تقييم العديد من افتراضات العمل. فضبط النفس الأميركي بشأن هجومين منسوبين لإيران في الأسابيع الأخيرة يعكس هذا التغيير".

في السابق، كانت مظاهر القوة العسكرية، أكثر من العقوبات الاقتصادية، هي التي دفعت إيران إلى إعادة تقييم تحركاتها. وعلينا أن نتذكر ما يسمى بحرب المدن التي أطلقها صدام حسين، وإطلاقه الصواريخ على المدن الإيرانية الذي أدى إلى وقف إطلاق النار عام 1988 الذي أنهى الحرب العراقية الإيرانية. حدث هذا مرة أخرى في عام 2003 عندما جمدت إيران مشروعها النووي العسكري، متأثرة بالغزو الأميركي للعراق.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين إيران والقوى العالمية أواخر الشهر الجاري في فيينا، لكن الوفد الأميركي لن يشارك. يتوقع المسؤولون في واشنطن أن يتخذ الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، موقفًا متشددًا. يوافق المسؤولون في إسرائيل على ذلك.

وقال مصدر عسكري: "كلمة (تنازل) غير موجودة هذه المرة في القائمة الإيرانية". تعترف دول المنطقة بنهج إيران المتشدد. يبدو أنها خلفية المحادثات الأخيرة بين السعودية والإمارات وطهران، واستعداد الدول العربية للانخراط من جديد مع الأسد في سوريا على الرغم من الفظائع التي وقعت خلال الحرب الأهلية في العقد الماضي.

التحضير لإيران

تبلورت الصورة الاستخباراتية حول تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم (60 في المائة) ومدى الانتهاكات الإيرانية خلال العام الماضي.

على هذه الخلفية اندلعت معركة عاصفة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو. واتهم بينيت نتنياهو بإهمال الخيار العسكري ضد المشروع النووي الإيراني بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق وبدأت إيران في انتهاكه.

أمر بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس الجيش بالاستعداد لهجمات في "الدائرة الثالثة" (ضد إيران). تم تأمين أموال إضافية حتى قبل الموافقة على ميزانية الدولة.

يعترف المسؤولون العسكريون صراحةً بأن القدرات الهجومية ضد إيران قد تدهورت منذ توقيع اتفاقية جنيف المؤقتة مع إيران في عام 2013. من الصعب أن ترى إسرائيل تهاجم من جانب واحد إذا تم التوقيع على اتفاقية جديدة، ولكن سيتم تحسين هذه القدرات في حالة الاختراق الإيراني (إنتاج سلاح نووي، باتفاق أو بدونه)، ويقول الخبراء إن إسرائيل يمكن أن تصل إلى القدرة الكاملة في غضون سنوات قليلة.

حتى ذلك الحين، ستحتاج إسرائيل إلى النظر في مجموعة من العقبات والتداعيات: جهود إيران المستمرة لنشر أنظمة دفاع جوي حول مواقعها النووية وتحديد مواقع حساسة تحت الأرض، ومحاولة إيرانية للانتقام من إسرائيل من خلال حزب الله، وإدانة العالم لـ هجوم مستقل.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أجنبية أن إسرائيل صعدت (الحرب بين الحروب) من خلال الضربات الجوية وصواريخ أرض-أرض والهجمات الإلكترونية ضد أهداف إيرانية. تتقدم الحركات الإلكترونية الإيرانية، مما يلحق الضرر بنقاط الضعف الإسرائيلية مثل المواقع المدنية، حتى لو لم يكن هذا الجانب مهمًا للغاية في الوقت الحالي.

تستهدف الهجمات الإسرائيلية نوعين من الأهداف - القواعد الإيرانية والأصول العسكرية في سوريا، وكذلك الأسلحة المهربة إلى حزب الله. وتتعرض إيران لضربات متكررة على قواعد المجموعات الموالية لها في أنحاء سوريا. يعتقد الجيش الإسرائيلي أن ترسيخ إيران العسكري يسير أبطأ بكثير مما كان يأمل. وتؤدي الهجمات العديدة إلى توتير علاقات طهران مع الأسد المضيف، في حين أن روسيا غير مرتاحة للتدخل الإيراني في سوريا.

الجزء الأكثر تعقيدًا هو في التنفيذ لأن حزب الله يقترب من القدرة على إنتاج صواريخ دقيقة في لبنان، وسط دخول أنظمة دفاع إيرانية إلى لبنان، مما أزعج الجيش الإسرائيلي بشكل كبير.

الإيرانيون مصممون على مواصلة المحاولة ومواصلة تطوير ونشر صواريخ كروز وطائرات بدون طيار صغيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد تم إنشاء مثل هذه القواعد في اليمن والعراق وسوريا.

ونادرًا ما يتدخل حزب الله، الذي يتابع هذه الجهود عن كثب، على خلفية مشاكل لبنان الاقتصادية والسياسية. تفاخر زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بأن التدريبات العسكرية الإسرائيلية تعكس مخاوف الدولة بشأن تهديداته بـ "احتلال الجليل" وصواريخ حزب الله الدقيقة.

(م ش)