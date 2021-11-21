وأضافت الصحيفة أن بار بحث في الأردن سبل التصدي لتهريب الوسائل القتالية ومكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية ارتفاع في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بار، الذي أجرى سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي في القاهرة كما زار رام الله، قرر القيام بزيارة عمان ليؤكد للأردنيين الأهمية التي يوليها للعلاقات الجيدة مع الأجهزة الأردنية وللتنسيق الأمني معها، علما بأن الحدود بين إسرائيل والمملكة هي الأطول وأنها تستلزم حراسة مشددة لمنع "تهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية عبرها إلى إسرائيل والضفة الغربية، وأن هذا التنسيق الأمني يساعد عمان بدوره على التصدي لعناصر متطرفة تسعى إلى ضعضعة الاستقرار فيها".

ويذكر أن كلا من رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد قد قاموا مؤخرا بزيارات للأردن وأن الأردن وإسرائيل قد وقع اتفاقا لزيادة كميات المياه التي تزودها إسرائيل للمملكة.

(ش ع)