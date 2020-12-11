صحيفة: مصر تنصح لبنان بعدم الاستعجال في تشكيل الحكومة

وقالت صحيفة "الديار"، إنه في غياب التواصل بين "بيت الوسط" والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، تلقّى الرئيس المكلف سعد الحريري "نصيحة" مصرية عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي رافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الباريسية الأخيرة، بعدم الاستعجال في تشكيل حكومة لن يستطيع لبنان تسويقها عربيًّا أو دوليًّا.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر يحتاج إلى فترة قد تمتد حتى شباط المقبل، بانتظار استكشاف نوايا الرئيس الأميركي جو بايدن، وطاقم الموظفين الذي سيختاره لإدارة الخارجية الأميركية، في ظل مؤشرات عن سياسة جديدة تقوم على التباين العملي مع إدارة سلفه دونالد ترامب.

(ز غ)