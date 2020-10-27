صحيفة: كيف قاد أردوغان تركيا من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء

هبطت الليرة التركية إلى قاع جديد يوم الإثنين، مخترقة الحاجز النفسي البالغ 8 ليرات أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تحدى رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على بلاده وتصعيد الخطاب ضد القادة الأوروبيين، بحسب تحليل لصحيفة العرب نيوز السعودية.

وقبل 10 سنوات، بدت علاقات تركيا الخارجية ودورها في البحر المتوسط والشرق الأوسط مختلفين تمامًا عن الفوضى التي نعيشها اليوم، ومع نمو الاقتصاد بمعدل مثير للإعجاب، بدأت تركيا الواثقة بشكل متزايد بحكومة شعبية ومستقرة في الداخل تؤدي دورًا قياديًّا في المنطقة.

وفي ذلك الوقت، كان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو يروّج لسياسته الخارجية "صفر مشاكل مع الجيران"، التي أعلن عنها لأول مرة في عام 2008، وشهدت هذه السياسة تحسين تركيا لعلاقاتها مع كل دولة مجاورة، حيث أصبحت أنقرة الوسيط المفضل في النزاعات في أفغانستان وباكستان وحتى لدرجة انها توسطت ما بين إسرائيل وسورية وتوسطت لخفض التوترات الأمريكية الإيرانية.

وكان رجال الدولة في أوروبا وأمريكا الشمالية يغنون بشكل منتظم بمديح أردوغان، بل إن الرئيس الأمريكي أوباما قدم تركيا على أنها "نموذج" للديمقراطية الإسلامية وحليفها.

وفي الوقت نفسه، سعت الشركات التركية إلى التوسع في مشاريع دائمة في جميع أنحاء العالم العربي الترحيبي، وكذلك في آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وتم إلغاء التأشيرة مع سوريا، وحتى العلاقات بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان العراق ازدهرت خلال هذه الفترة، مع زيارات دولة متبادلة، وفي الداخل، واصلت أنقرة أيضًا محادثات السلام مع السياسيين الكرد في باكور كردستان.

واليوم، يبدو الوضع أكثر اختلافًا، في غضون 10 سنوات فقط، انتقلت تركيا من "صفر مشاكل مع الجيران" إلى "صفر أصدقاء مع الجيران" تقريبًا.

وتشهد التدريبات البحرية في البحر الأبيض المتوسط مواجهات متوترة بين السفن الفرنسية واليونانية والقبرصية وحتى الإسرائيلية والمصرية مع السفن التركية، وتم استبدال محادثات السلام مع الكرد باستئناف الأعمال العدائية.

وبدأت عدة دول عربية بمقاطعة البضائع التركية، بينما تضغط فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على أنقرة.

وبالمثل، يحث الكونغرس على فرض عقوبات على تركيا بينما تناقش العديد من مراكز الأبحاث في واشنطن مدى صوابية بقاء تركيا في الناتو.

وهذا العام، أضاف القادة الإسرائيليون، لأول مرة، تركيا إلى تقييماتهم السنوية للتهديدات، حتى أصبحت علاقاتهم سيئة للغاية.

وحتى إن بعض الأصوات في موسكو تتكهن علانية حول ما إذا كان أردوغان يحمل "طموحات عثمانية" أم لا، و لا يبدو أن أسبوعًا يمر دون بعض الحرب الكلامية الدرامية بين أردوغان والقادة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو العالم العربي.

وحسب العديد من الروايات، زادت تركيا مؤخرًا من صادراتها من الأسلحة إلى أذربيجان، ثم حثت باكو على استئناف حربها مع أرمينيا، الأمر الذي أثار القلق خاصة في موسكو (داعم رئيسي لأرمينيا).

وأدت أنقرة دورًا مفسدًا في ليبيا أيضًا، مما أدى إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومات المتنافسة هناك، وفي البحر الأبيض المتوسط، واصلت تركيا تجاهل المزاعم البحرية لليونان وقبرص للتنقيب عن الغاز.

وفي العراق، واصلت تركيا قصف مناطق ريفية مختلفة بالقرب من الحدود في باشور كردستان، وزادت في الوقت نفسه عدد القواعد العسكرية والجنود هناك، على عكس رغبات بغداد.

وفي سوريا، تواصل تركيا احتلال مساحات شاسعة من الشمال، حيث نزح مئات الآلاف من المدنيين الكرد عندما غزت عفرين في 2018 وسريه كانيه وكري سبي/تل أبيض في 2019.

وفي محافظة إدلب ذات الغالبية العربية، تواصل أنقرة أيضًا دعم ونشر قوات متطرفة بالوكالة، بعضها من مرتزقة داعش السابقين.

وحتى أن تركيا أرسلت وكلاءها المرتزقة السوريين إلى ليبيا وأذربيجان أيضًا للمساعدة في دفع مصالحها في تلك النزاعات.

وهكذا يستمر الدعم التركي للجماعات المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلا هوادة، مما يؤدي بشكل فعال إلى تدمير علاقات أنقرة مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة تعارض الإسلام السياسي.

وبالعودة إلى أكثر من أسبوعين، يمكن للمرء أن يستشهد بقائمة طويلة من الخلافات التركية من السنوات العشر الماضية مع كل شخص تقريبًا باستثناء إيران وقطر وأذربيجان وعدد قليل من الجهات الفاعلة غير الحكومية.

في الواقع، قد تسير المشاكل الاقتصادية والنزاعات السياسية والعسكرية جنبًا إلى جنب، حيث اجتمعت عدة عوامل في السنوات العشر الماضية لإعادة تركيا إلى ما هي عليه الآن.

ودفعت حكومة أردوغان الجيش التركي إلى الثكنات، مما سمح له بتغيير توجه السياسة الخارجية للبلاد ونهجها تجاه الإسلام كما يراه مناسبًا.

وعندما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، اعتبرها أردوغان فرصة لدعم الجماعات المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة العربية.

وعندما بدأ الاقتصاد التركي في التباطؤ وتصاعدت معارضة حكومته في الداخل، ضاعف أردوغان من دعمه للإسلاميين في الخارج، حيث نصب نفسه على أنه "مدافع عن الإسلام" لصرف انتباه الناس عن الاقتصاد المتدهور واستبداده المتزايد، فكل حرب كلامية مع الأوروبيين والأمريكيين والأرمن والإسرائيليين وغيرهم من غير المسلمين تساعد أردوغان على القيام بذلك.

وبالمثل، ساعدت الحرب على الكرد، التي اختار استئنافها بعد أداء انتخابي ضعيف في عام 2015، على تشتيت انتباه خصومه السياسيين المحليين، ومشكلة تركيا في تزايد التشابكات في الخارج والمواجهات مع الآخرين يؤدي إلى تفاقم مشاكلها الاقتصادية.

وفي فترة زمنية قصيرة، قد تجد تركيا نفسها مفرطة في التمدد ومعزولة، في مرحلة ما بعد حدوث ذلك، سيلقي الرأي العام التركي باللوم على أردوغان فيما حدث أو سترى تركيا نفسها تصبح دولة منبوذة أضعف بكثير، أو كليهما.

(م ش)