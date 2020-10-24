صحيفة: خطط تركية جديدة لإرسال مرتزقة سوريين إلى الحدود اليونانية

وذكرت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية أن الصحفي الأرميني، من أصل سوري، أبراهام كاسباريان كشف عبر محادثات مسربة بين "إرهابيين" موجودين في إدلب أن تركيا تجند الآن مرتزقة سوريين من أجل إرسالهم إلى الحدود اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفي الأرميني معروف بأنه واحد من أوائل من سلطوا الضوء على تجنيد تركيا للمرتزقة السوريين للقتال ضد القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال مراسل قناة "إرم نيوز" الأرمينية في نشرته اليومية، الأربعاء، إنه ينتشر بين المرتزقة السوريين في إدلب أن الحرب بين اليونان وتركيا "ممكنة للغاية" وأن هناك آلافًا من المرتزقة السوريين مستعدون لإرسالهم إلى الحدود البرية مع اليونان.

وتشير الأنباء عن خطط أردوغان بنقل مرتزقة إلى اليونان لاحتمالات التصعيد.

وبينما تستمر الحرب السورية المشتعلة منذ عام 2011، تواصل تركيا دعم المرتزقة في الدولة التي مزقتها الحرب، وهي غير مستعدة للتخلي عن سيطرتها على إدلب، مما يطيل أمد المعاناة.

ووفقًا للصحفي الأرميني، يبدو الآن أن بعض هؤلاء المرتزقة سيتم إرسالهم إلى الحدود البرية بين اليونان وتركيا في منطقة تراقيا.

وتسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمات في شرق المتوسط والقوقاز وجنوب المتوسط، لكن تلك الجهود تتعثر في ظل إصرار نظام أردوغان على الاستثمار في الفوضى.

وتشير تقارير استخباراتية إلى وجود مرتزقة سوريين تابعين لأنقرة في ليبيا وأذربيجان، لكنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود محتمل على الحدود مع اليونان.

(ش ع)