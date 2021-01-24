وكشفت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على أن تنشر الولايات المتحدة الأميركية بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية الصنع في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن "الموافقة جاءت على خلفية توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول الخليجية، وعلى خلفية التوتر الحاصل مع إيران".

ورفضت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بحسب هاآرتس "الكشف عن أسماء الدول الخليجية التي سيتم فيها نشر بطاريات القبة الحديدية"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن "الجيش الأميركي سيقوم بنشر بطاريات القبة الحديدية التي اشتراها مؤخرًا من إسرائيل، في بعض الدول الخليجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن أميركا ستنشر كذلك بطاريات القبة الحديدية في قواعد عسكرية مختلفة في أوروبا والشرق الأقصى، وسيتم تشغيلها فقط من قبل القوات الأميركية.