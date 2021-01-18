صحيفة: إسرائيل تشترط على تركيا إغلاق مكاتب حماس مقابل عودة العلاقات

وقال موقع "واي نت" (الموقع الإخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت)، اليوم الإثنين، إن:" إسرائيل تشترط على تركيا إغلاق مكاتب حماس ووقف أنشطة أسرى فلسطينيين محررين من الحركة يمارسونها لصالح الجناح العسكري لحماس، مقابل إعادة العلاقات".

ونقل الموقع، أن إسرائيل تتهم حماس "باستغلال تركيا لتنفيذ أنشطة عسكرية ضدها من الضفة الغربية وتجنيد خلايا وتمويلها"، مشيراً إلى أن: "الخارجية الإسرائيلية عينت مؤخرًا إيريت ليليان سفيرة إسرائيل السابقة لدى بلغاريا، كرئيسة للسفارة في أنقرة. وهي دبلوماسية كبيرة وخبيرة في شؤون تركيا، وتم تعيينها كرسالة حسن نية من جانب إسرائيل لزيادة الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا وفحص فيما إذا كان من الممكن فتح صفحة جديدة في العلاقات".

وبحسب الموقع، فقد قال دبلوماسي إسرائيلي كبير: "أن الرئيس التركي سيسعد بعودة سفيرنا إلى أنقرة، لكن ما يهمنا هو وقف نشاط حماس في تركيا وإغلاق مكاتبها التي تضم أسرى محررين من صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد ترحيلهم إلى تركيا عام 2011".

في السياق، نقل الموقع أيضاً عن وسائل إعلام تركية، انها: "نشرت في الأشهر الأخيرة تقارير حول فرض قيود على نشطاء حماس والتحقيق مع بعض القادمين منهم من دول أخرى، وذلك بعد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية عن وجود خلية سرية لحماس تعمل في تركيا دون علم السلطات وتقوم بهجمات إلكترونية للتجسس على جهات مختلفة".

ويخلص الموقع إلى أن: " إسرائيل ترى في الإشارات القادمة من تركيا حول رغبتها في فتح صفحة جديدة بأنها غير مهمة، وأنها مجرد محاولة لتقرب أردوغان منها بسبب إمكانية أن تتخذ إدارة جو بايدن خطًا متصلبًا تجاه تركيا".

(ع م)