صحيفة: انفجار قوي يهزّ مصنع إسرائيلي للصواريخ الحسّاسة

ووقع انفجار قوي، يوم أمس، في مصنع دفاعي حسّاس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة الهآرتس الإسرائيلية.

ووقع الانفجار خلال "اختبار روتيني" أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محرّكات الصواريخ ويضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ. وذكرت الصحيفة أن السكان المحليين قالوا إنّهم سمعوا انفجارًا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها.

قد يكون المسؤولون قد قلّلوا من تقدير الأضرار الجانبية للاختبار، الذي أدّى إلى الانفجار.

وردًّا على الانفجار، قال مصنع تومر "كان هذا اختبارًا مضبوطًا بدون ظروف استثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب "تومر" تقع في وسط إسرائيل، وعلى مقربةٍ من المناطق السكنية، وأن الشركة تصنع صواريخ ليستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى.

(م ش)