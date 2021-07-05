وتعاقدت تركيا في وقت سابق مع برلين على صناعة 6 غواصات محليًّا عبارة عن نسخة من الغواصة الألمانية "Type 214".

إلا أن صحيفة إيكونوميست البريطانية، كشفت بأن اليونان دعت ألمانيا إلى إيقاف التعاون مع "تركيا الحالية" في صفقة "الغواصات الست".

ونقلت "إيكونوميست" عن مسؤول يوناني رفيع، لم تسمه، أن أثينا طالبت برلين بعدم تزويد تركيا بمكونات صناعات الغواصات البحرية "هذا الأمر يدعو للقلق بالنسبة لليونان على المدى الطويل".

وأضاف المسؤول: "ندعو ألمانيا وباقي الحلفاء إلى عدم تزويد أنقرة بمستلزمات تصلح لصناعة أسلحة ومعدات قتالية متطورة". وتابع: "لا ندعو الحلفاء لفرض حظر دائم على تركيا، بل ندعوها لفرض حظر على تركيا الحالية (بقيادة أردوغان)".

وعلى مدار العام الماضي، دخلت تركيا واليونان، على الرغم من عضويتهما في حلف شمال الأطلسي، في سجال في البحر الأبيض المتوسط. واصطدمت بشكل مباشر الصيف الماضي بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها.

وردت اليونان بحشد الحلفاء، حيث اشترت عدداً كبيراً من الطائرات الحربيّة الفرنسيّة، وفي كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 5.5 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

ومنذ 2019، اشتد الصراع التركي مع دول الجوار خاصة اليونان وقبرص، للسيطرة على مياه إقليمية موضع خلاف دولي، بهدف تحويلها إلى مناطق امتياز تركية، يرجح أنها تحوي كميات من الغاز الطبيعي، الذي تحتاجه أنقرة لمواجهة أزماتها الاقتصادية.

(د ع)