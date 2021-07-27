صحيفة: التصعيد العسكري مع غزة مسألة وقت

وأشارت الصحيفة إلى أن " تغييراً مهماً حدث في نمط رد الجيش على بالونات غزة، إذ يصر على الرد العسكري إلى جانب إدخال مساحات أخرى كتقييد مسافة الإبحار في بحر غزة إلى نطاق الرد".

وتضيف، أن البعض يرى "أنه لا ينبغي جر إسرائيل إلى التصعيد لأن البالونات هي في الواقع محاولة من قبل حماس لممارسة الضغط من أجل تحقيق تهدئة قطاع غزة دون تصعيد، ولكن سرعان ما قد تتدهور الأوضاع بسرعة بدون تحرك سياسي. لافتة إلى أن "إسرائيل لم تتمكن من الاستفادة من عملية "حارس الحائط" لتحقيق أهداف سياسية للاستقرار الأمني في مواجهة قطاع غزة".

وتابعت "على الرغم من أن وتيرة التصعيد بطيئة، لكن الاتجاه، حتى لو كان التصعيد يزحف ببطء هذه المرة، لذلك، وبدون تحرك سياسي إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل التصعيد".

وأكملت "بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاء حرب غزة، وهي الفترة التي جرت خلالها محاولات للتوصل إلى انفراج في المفاوضات بشأن ملف تبادل الأسرى، هناك أيضًا مجال للتساؤل ما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تسعى جاهدة من أجل وسيط آخر ليأخذ زمام المبادرة من مصر؛ لأنه إذا كانت إسرائيل تعتبر التوصل إلى تسوية غير مباشرة مع حماس مصلحة إسرائيلية، فعليها التفكير بجدية في إدخال وسيط آخر في الصورة".

(ع م)