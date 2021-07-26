صحيفة: السياسة الأميركية تخاطر مرة أخرى بتأجيج التطرف في الشرق الأوسط

تقول المحللة والسياسية راغدة درغام في تحليل لها لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن استراتيجيات الخروج الأميركية في أفغانستان والعراق ستحمل بذور الأسف في المستقبل، وفي ضوء عيوبها ومزالقها العديدة، هناك مخاطر جمة يمكن أن تخلق تهديدات جديدة للأمن الأميركي والإقليمي والدولي، وأما أكبر المستفيدين من هذا الانسحاب فهم النظام الإيراني وطالبان وداعش والقاعدة.

واشنطن لديها الحق في الانسحاب ولكن!

سيقول البعض إن للولايات المتحدة الحق في إنهاء هذه الحروب، لكن من الصحيح أيضاً أن الإدارات المتعاقبة في واشنطن هي التي أججت هذه الحروب بالذات لتحقيق أهدافها الخاصة.

لقد استثمرت واشنطن بشكل أساسي، وربما عن غير قصد، التطرف في أفغانستان والأصولية في إيران منذ عقود. فالثورة الإيرانية عام 1979، على سبيل المثال، جاءت بتمكين غربي مذهل، الأمر الذي أدى إلى ولادة حكمها الديني الذي انخرط منذ ذلك الحين في القمع الداخلي والتوسع العدواني في جوارها. وفي عام 1979 أيضاً، بدأت الولايات المتحدة شراكتها مع المتطرفين في أفغانستان في محاولة للحد من انتشار الشيوعية هناك، الأمر الذي أدى إلى صعود القاعدة وصعود طالبان بعد ذلك.

واليوم، تقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بتزويد إيران بالأدوات التي تحتاجها لنشر نفوذها في آسيا الوسطى عبر أفغانستان وفي سوريا ولبنان والعراق.

بايدن ليس جاهلاً بتبعات الانسحاب

كما أن الرئيس جو بايدن ليس جاهلاً بالتداعيات الاستراتيجية لانسحاب الولايات المتحدة كلياً من أفغانستان والعراق. وهو يدرك أن هذه الاستراتيجية ستمكّن طهران في المنطقة، حيث تتماشى سرعة خروج أميركا مع مطلب إيران الرئيسي بأن تنسحب واشنطن من الدول المجاورة لها في الغرب والشرق.

ويبدو أن واشنطن قد فعلت ذلك، كمحاولة منها لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 - وهي نتيجة ستؤدي، في جميع الاحتمالات، إلى رفع العقوبات عن النظام الايراني.

ويدرك بايدن أيضاً أن استراتيجيته للخروج ستعطي دعماً للقاعدة وداعش والجماعات المسلحة الأخرى، حيث تسعى جميعها إلى إعادة إحياء نفسها في المنطقة - وهي نتيجة يمكن أن تهدد الأمن الدولي.

يجب أن يقال إن الولايات المتحدة ليست ساذجة بشأن أفعالها، كما قد يتساءل المرء: هل تسعى واشنطن إلى بث الفتن الطائفية بشكل جديد؟ ربما يتبع التفكير داخل إدارة بايدن صيغة بسيطة تستند، أولاً، إلى غسل أيدي أميركا من الحروب التي شنتها في الأراضي البعيدة، وثانياً، إعطاء الأولوية لأحد وعود بايدن الانتخابية (إعادة القوات إلى الوطن)، الأمر الأخير غير خاطئ، إلا أنه قد يأتي بتكاليف ضخمة على مستوى العالم.

استراتيجية البقاء والخروج

تحتاج الولايات المتحدة إلى "استراتيجية البقاء" التي تعمل جنباً إلى جنب مع "استراتيجية الخروج" الخاصة بها، وإلا ستعرض مصالحها ومصالح حلفائها للخطر. يبقى العراق دولة مهمة ويجب عدم السماح له بالوقوع في أيدي طهران. العراق هو المكون الأساسي لمشروع "الهلال الفارسي" الإيراني الذي يمتد على طول الطريق حتى البحر الأبيض المتوسط ​​عبر لبنان (البلد الذي يهيمن على سياساته حالياً حزب الله)، وفي غضون ذلك، سقطت سوريا في أقواس نفوذ كل من طهران وموسكو.

بعض هذا من فعل أميركا

في أعقاب هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة، أعطى جورج دبليو بوش دفعة كبيرة للنظام الإيراني، عندما قررت إدارته غزو واحتلال أفغانستان والعراق. من خلال القيام بذلك، تخلص بوش من أعداء إيران في كلا البلدين (طالبان ونظام صدام حسين).

وكما قام باراك أوباما، بتقديم هدية ثمينة أخرى لطهران، عندما قلب التحالف التقليدي للولايات المتحدة مع الدول العربية من خلال التواصل مع النظام الإيراني. وقّع أوباما الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد الاستسلام لإملاءاتها وشروطها فيما يتعلق باستبعاد برنامج الصواريخ الباليستية، والأهم من ذلك، سلوكها الإقليمي، من أي مفاوضات. سهّل هذا توسع إيران الديني عبر المنطقة العربية، وفي الوقت نفسه، صعد الإخوان المسلمين إلى السلطة في شمال إفريقيا.

من جيمي كارتر إلى رونالد ريغان إلى بيل كلينتون، ساعدوا جميعاً في تأجيج الفتنة الطائفية في المنطقة. حتى صدام، الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم شريكاً لا غنى عنه للأميركيين خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات، اكتشف في النهاية أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في التخلي عن حلفائها إذا كان ذلك يناسب مصالحها المباشرة.

اليوم، يبدو أن إدارة بايدن تتبع مجموعة من التطلعات المتواضعة، كاملة بمنطقها ومبرراتها. لكنها في الحقيقة تمنح إيران - في هذا المنعطف التاريخي، وفي أعقاب سياسة الضغط الأقصى لإدارة ترامب السابقة - ذخيرة قوية من شأنها أن تساعد في دفع مشاريعها الإقليمية بهدف تقويض سيادة دول مثل العراق ولبنان.

بينما تستعد إيران لتسلم إبراهيم رئيسي سدة الرئاسة، يقوم المرشد الأعلى للبلاد - آية الله علي خامنئي - والحرس الثوري الإسلامي القوي بإملاء شروط لاتفاق نووي منقح مع القوى العالمية الكبرى. مع استمرار المحادثات في فيينا، من الواضح أن طهران سترفض أي شروط مسبقة تتعلق بسياساتها الإقليمية.

يمكن لطهران حتى الآن الموافقة على حل وسط بشأن قضية الصواريخ الباليستية لكنها لن تتزحزح عن برنامجها للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. بالنسبة لإيران، تعتبر هذه أكثر أهمية من الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي ربما لن تستخدمها أبداً. إذا وافق الغرب على هذه التسوية، فسيكون قد رضخ لخطط طهران الإقليمية.

وفي غضون ذلك، قد تكون الاستعدادات جارية في طهران بشأن كيفية تسريع توسعها في المنطقة بعد رفع العقوبات، وما لم تهتم إدارة بايدن، فلن تكون الدول العربية وحدها هي التي ستدفع الثمن، بل سيكون الأمن القومي للولايات المتحدة أيضاً في خطر.

(م ش)