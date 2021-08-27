صحيفة: الحرب الأمريكية على الإرهاب لم تنته بعد

وأسقط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش طائرة مسيرة في شرق سوريا يوم السبت. وقال التحالف يوم الاثنين أنه سهّل القبض على إرهابيين رئيسيين في دير الزور من قبل حلفائه على الأرض.

وفي أفريقيا، ورد أن مقاتلي حركة الشباب الصومالية اقتحموا قاعدة عسكرية في وسط الصومال يوم الثلاثاء واستعادوا بلدة كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية في وقت سابق من هذا الشهر. وفي اليوم نفسه، أعلنت جماعة مرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري المميت الذي استهدف مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو.

وواصل الجيش الأميركي غاراته الجوية على حركة الشباب خلال الصيف، الذين كثفوا هجماتهم في الصومال منذ انسحاب نحو 700 عسكري أميركي من هناك مطلع العام الجاري.

حتى مع انتشار الفوضى في كابول، حيث تكمل القوات التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها، فإن واشنطن تقف في المقدمة ضد الجماعات الإرهابية، بحسب مقال رأي لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وعند شرح مبرراته لسحب الوجود القتالي الأميركي من أفغانستان، أخطر الرئيس جو بايدن حركة الشباب وكذلك داعش بالاستعداد المستمر للولايات المتحدة للعمل ضدهم بغض النظر عن مكان وجودهم.

وقال بايدن في هذا السياق "اليوم، انتشر التهديد الإرهابي خارج أفغانستان: حركة الشباب في الصومال، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجبهة النصرة في سوريا، وداعش في محاولة لإنشاء خلافة في سوريا والعراق وإنشاء فروع لها في العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا. هذه التهديدات تستدعي اهتمامنا ومواردنا".

أدلى بايدن بهذه التصريحات الأسبوع الماضي عندما قدم رده على السرعة التي تمكنت بها طالبان من السيطرة على البلاد. كما شدد على أنهم ليسوا في نفس الفئة مثل الآخرين - في حين أن طالبان تخضع لعقوبات اقتصادية ومالية من واشنطن، إلا أنها لم تدرج رسمياً كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

على أي حال، يبدو أن بايدن قد نبه العالم إلى مرحلة جديدة فيما يسمى بالحرب الأميركية على الإرهاب، والتي تم شنها على مستويات مختلفة من الإلحاح منذ هجمات 11 أيلول 2001 على نيويورك، والتي نفذها أعضاء من جماعة أسامة بن لادن. وقال إن الولايات المتحدة تنفذ "مهام فعالة لمكافحة الإرهاب" في البلدان التي لا يوجد فيها وجود عسكري دائم.

وقال: "إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان" في إشارة إلى مخاوف من عودة تنظيم القاعدة وداعش نتيجة للفراغ الذي خلفه هناك.

مراراً وتكراراً، أشار بايدن إلى عدم فقدان التركيز على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية على الولايات المتحدة. وأن الحرب لم تتراجع على الإرهاب أبداً. وبدلاً من ذلك، فقد تطورت الدلالات المستخدمة في المناقشات حول هذا الموضوع. أصبحت "الحرب على القاعدة" هي الحرب على الإرهاب قبل أن تفسح هذه التسمية الطريق لبيان مهمة أوسع.

قد تشير الجهود المبذولة لتحييد حركة الشباب إلى فهم شكل المشاركة العسكرية الأميركية في المستقبل حول العالم. وتنشط حركة الشباب في الصومال منذ عام 2006، ووفقاً للقيادة الأميركية في إفريقيا، فهي الآن أكبر وأنشط قوة مرتبطة بالقاعدة في العالم. وقالت "لقد كانوا ولا يزالون يشكلون تهديداً حقيقياً وخطيراً للشعب الصومالي وهم يمثلون التهديد الرئيسي للعنف الإفريقي المتطرف للمصالح الأميركية".

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى المرتبطين بهجمات حركة الشباب بنسبة 16 في المائة هذا العام، وعدد المعارك مع قوات الأمن الصومالية بنسبة 28 في المائة، وفقاً لبحث أجرته وزارة الدفاع الأميركية.

وفي حين أنه قد يكون هناك في نهاية المطاف عدد أقل من القوات الأميركية في هذه البلدان، فإن الحقيقة هي أن هذه "الحرب الأبدية" - وهي العبارة التي استخدمها بايدن مراراً وتكراراً لوصف المشاركة الأميركية في أفغانستان والعراق - من المقرر أن تستمر وتطول.

(م ش)