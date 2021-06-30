صحيفة: اختبار علاقات إيران مع روسيا تحت قيادة رئيسي

بعد أن حقق إبراهيم رئيسي الفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الشهر، ما هي تداعيات هذا الفوز على علاقات طهران مع روسيا؟ بيّن الخبراء أن هناك موقفان رئيسان، بحسب تحليل لصحيفة العرب نيوز السعودية.

وعن الموقف الأول يقول التحليل ستواصل روسيا وإيران تحالفهما القوي والاستراتيجي، وقد عبّر عن هذا الرأي السكرتير التنفيذي لأكاديمية المشاكل الجيوسياسية أريك ستيبانيان، الذي قال لـ RT الروسية: "لطالما كانت لروسيا علاقات مواتية مع إيران، خاصة مع الجزء المحافظ منها، وعادة ما يحل البلدان القضايا الثنائية بطريقة بناءة، من خلال الحوار والتنازلات المتبادلة. لسنوات عديدة، لم تتخذ إيران أي إجراءات عدوانية ضد الاتحاد السوفياتي وروسيا".

أما الموقف الثاني، كما قال الباحث جاي بيرتون، حيث يرى أنه على الرغم من التعاون بشأن سوريا والإمدادات الدفاعية، إلا أن هناك عوامل تعيق العلاقات بين البلدين. أحدها رغبة روسيا في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وعامل آخر هو اليقظة المتبادلة. طهران لديها شكوك في الطموحات الروسية في المنطقة منذ أيام الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي، ومن غير المرجح أن يتغير هذا في ظل رئيسي.

ويضيف التحليل "ما يمكننا قوله هو أن ديناميكيات العلاقات بين إيران وروسيا ستتغير تحت قيادة رئيسي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العامل الأميركي، واستندت العلاقات بين الاثنين بشكل عام إلى تصور مشترك للتهديد الذي تمثله أميركا، والافتراض الطبيعي هو أنه نظرًا لأن رئيسي شخصية محافظة تخضع بالفعل لعقوبات أميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإن لهجة إيران تجاه الغرب سوف تصبح أكثر صلابة، وهذا بدوره يجب أن يعزز توثيق التعاون مع روسيا، ومع ذلك، يجب موازنة هذا السيناريو مع الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع".

وصرح رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية في موسكو فيودور لوكيانوف: "لا ينبغي النظر إلى علاقة روسيا بإيران من منظور العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة، ولا يتعلق الأمر كثيرًا بالولايات المتحدة وموقف الولايات المتحدة قبل 10 سنوات، عندما كانت العقوبات والمفاوضات الإيرانية حول البرنامج النووي جزءًا مهمًّا مما يسمى بـ "إعادة الضبط" بين روسيا والولايات المتحدة، والتي أطلقها الرئيس باراك أوباما، في ذلك الوقت، كانت إيران عنصرًا مهمًّا جدًّا في هذه العلاقة. ليست هذه هي الحال الآن".

ولخص موقفه بفكرة أن "إيران تتغير، ولا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى المصالح الإيرانية على أنها مصالح روسية. إنهم ليسوا ضد بعضهم البعض، لكنهم ببساطة مختلفون". يبدو أن هذا محاولة لترك قدر كبير من المرونة في تحركات روسيا للمضي قدمًا، حيث يجب أن تكون الأولويات والعلاقات المختلفة متوازنة.

لا شك أن المصالح الروسية والإيرانية تتداخل في عدة مجالات، بما في ذلك سوريا. بينما تدعم الدولتان بشار الأسد، فإن لديهما أيضًا وجهات نظر مختلفة حول الحكم السوري في مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدولة والإصلاح العسكري. تركز الدبلوماسية الروسية على إيجاد توازن مع جميع الأطراف في المنطقة، مما أدى إلى تعاون وثيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، وكان أحد الآثار الجانبية لهذا هو المستوى المتزايد من عدم الثقة من إيران.

لا تزال روسيا تعترف بإيران كلاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وكذلك في جنوب القوقاز وبحر قزوين). ومع ذلك، فقد قامت، بمرور الوقت، ببناء علاقات لا تقل أهمية مع منافسي إيران الإقليميين. علاوة على ذلك، فإن التوقيع على بيان رئاسي مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا حول الاستقرار الاستراتيجي - نتيجة قمة جنيف بين جو بايدن وفلاديمير بوتين - يعني أن موسكو ستلعب دورًا مهمًّا في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

هذه ضربة للتعاون الروسي الإيراني، لأن طهران في أمس الحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها. ومع ذلك، يُنظر إلى الاتفاق النووي على نطاق واسع على أنه أولوية أعلى بكثير لبايدن والولايات المتحدة مما هو عليه بالنسبة لبوتين وروسيا، لذا فإن المشاركة في المحادثات قد لا تؤدي إلى انفصال عن إيران، من المؤكد أن العلاقات البراغماتية ستستمر، على الرغم من تضاؤل ​​أهمية إيران إلى حد ما.

إذا قامت موسكو وطهران بتقليص "علاقاتهما الخاصة" تحت قيادة رئيسي، فإن العامل الأميركي قد يجعل الصين أقرب إلى إيران بدلًا من ذلك، وقد وقّعت هاتان الدولتان بالفعل على شراكة اقتصادية وأمنية شاملة تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة والقطاعات الأخرى. في المقابل، وُصِفت الوثيقة أيضًا على أنها تعميق التعاون العسكري، ومن المحتمل أن تمنح الصين موطئ قدم في منطقة كانت الشغل الشاغل للولايات المتحدة منذ عقود.

أخيرًا، هناك تحدٍ محتمل آخر للعلاقات الروسية الإيرانية يتمثل في التأثير الإيراني على القضايا الداخلية لروسيا، حيث قد تكون النبرة الأيديولوجية، وقدم أحمد يارليكابوف، من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، عرضًا تقديميًّا بارزًا في مؤتمر استضافته جامعة أكسفورد في آذار بعنوان "روسيا والعالم الإسلامي"، حيث أوضح التأثير المتزايد لإيران في شمال القوقاز. وشارك بعض النتائج من عمله الميداني، موضحًا مجموعة متنوعة من النقاط التي ستحتاج إليها موسكو لتقييم علاقتها بإيران بقيادة رئيسي، من خلال نهج عملي ومتعدد الأوجه وهو الشكل الأكثر ترجيحًا للأشياء القادمة.

(م ش)