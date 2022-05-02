صحيفة يونانية: موقف تركيا العدواني من اليونان مرتبط بانزعاج الأولى من أميركا

كشفت صحيفة كاثيميريني اليونانية إن الموقف العدواني التركي من أثينا هو نتيجة استياء أنقرة من الولايات المتحدة بسبب تأخر الأخيرة في الموافقة على شراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "F-16" وكذلك عدم حصول اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب أردوغان.

وقد تم التعبير عن هذا الاستياء بوابل من انتهاكات المجال الجوي، حتى فوق جزر بحر إيجة المأهولة، والتي بدأت قبل أسبوعين، على الرغم مما وصف بأنه لقاء إيجابي في اسطنبول بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأردوغان الشهر الماضي.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تريد أنقرة تذكير واشنطن بأن لديها طريقة أخرى لإثبات وجودها في المنطقة. وقالت المصادر نفسها إن هذا الموقف نابع من استياء شديد في تركيا، إذ لا يزال أردوغان ينتظر موافقة الكونغرس الأميركي على شرائه 40 طائرة من طراز "F-16 Vipers"، وكذلك لتحديث 80 طائرة أخرى، وهو أمر غير مرجح.

من ناحية أخرى، لم يتحقق الاجتماع المتوقع بين أردوغان وبايدن على هامش قمة الناتو الاستثنائية في بروكسل، والتي كان قد أعلن عنها مسبقًا ممثل الرئاسة التركية.

في الوقت نفسه، سيتم استقبال رئيس الوزراء اليوناني رسميًا في البيت الأبيض يوم 16 أيار.

علاوة على ذلك، ورد أن أردوغان كان منزعجًا أيضًا من بيان بايدن الأخير بشأن الإبادة الجماعية للأرمن.

ومن الأسباب الأخرى لتحول أنقرة المفاجئ مرتبط بالحرب في أوكرانيا. في البداية برزت تركيا كقوة وسيطة لكن هذا الدور اختفى في الوقت الحالي.

ردت اليونان بخطوتين، في حين أخبر ميتسوتاكيس الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن سلوك تركيا يقوض وحدة الناتو وأنها لم تحالف أعضاء الحلف بشأن العقوبات.

وقررت أثينا أيضًا وقف إجراءات بناء الثقة في الوقت الحالي.

(م ش)