صحيفة يونانية: بتحركات دبلوماسية اليونان تعزز مواقعها لمواجهة الموقف التركي

وقالت صحيفة كاثيميرني اليونانية إنه "على الرغم من أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا التعهدات لدعم بعضهما البعض في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة"، فمن غير المرجح أن تتكرر "دبلوماسية الزلزال" التي أدت إلى دفء العلاقات بين البلدين في عام 1999 في ضوء التوترات الحالية".

وكجزء من دفعها الدبلوماسي، تعمل اليونان على الترويج لخطط تعاون ثلاثية جديدة.

وكشفت صحيفة كاثيميريني الأسبوع الماضي عن أن اليونان بصدد تشكيل تعاون ثلاثي مع الإمارات العربية المتحدة والهند، وسيكون له أيضًا بُعد دفاعي مهم.

وهناك أفكار لإدراج الإمارات في صيغة 3 + 1 والتي تضم (اليونان، قبرص، إسرائيل) بدعم من الولايات المتحدة، خاصة في ضوء التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل والإمارات برعاية وتشجيع واشنطن.

فيما لا تزال خطط مصر للانضمام إلى مثل هذا المخطط في مهدها، لكن المناقشات بين أثينا ونيقوسيا والقاهرة، حيث تؤدي باريس دور عضو إضافي، جارية بالفعل.

وستتم مناقشة القضية بشكل أكبر خلال الزيارة القادمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أثينا على الأرجح في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وضمن الاجتماع الثلاثي لوزراء الدفاع اليونانيين والمصريين والقبارصة في 12من الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، تمضي اليونان في خططها لتحديث بنيتها التحتية الدفاعية، حيث وقع وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس عقدًا بقيمة 112 مليون يورو لشراء طوربيدات غواصة من ألمانيا وتحديثها.

ومن المقرر تسليم الطوربيدات على مراحل اعتبارًا من أوائل عام 2021، بعد التصديق على الصفقة.

(م ش)