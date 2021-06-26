صحيفة تتساءل: هل تتولى باكستان وإيران وتركيا زمام الأمور في أفغانستان بعد انسحاب أميركا

وتستمر تحركات تركيا وباكستان وإيران على قدم وساق لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، بينما تسحب واشنطن آخر قواتها من أفغانستان بعد عقدين من الحرب، بحسب تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتتقدم طالبان على جبهات مختلفة، وهناك مخاوف من أنه عند مغادرة الولايات المتحدة، ومغادرة القوات الشريكة للأخيرة، يمكن أن ينتشر عدم الاستقرار والإرهاب.

وتتفاخر وسائل الإعلام التركية بسيطرة أنقرة المزمعة على مطار كابول الدولي بعد انسحاب واشنطن من هذا البلد. لكن تركيا لن ترسل المزيد من القوات لتأمين المطار، حسب تقارير إعلامية لأنقرة.

ومن المحتمل أن تتفهم تركيا الأهمية الحاسمة للسيطرة على المطارات، على سبيل المثال، تتمتع أنقرة بخبرة حديثة في إرسال المرتزقة إلى ليبيا وسوريا، وكذلك تدخلها في أذربيجان وشمال العراق. تركيا أيضاً لديها خبرة في المطارات، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساعدت مجموعة إنشاءات تركية في تحديث مطار أربيل الدولي.

وقد يكون نموذج أنقرة للسيطرة على المطارات والنفوذ من خلال مشاهدة كيفية استخدام إيران لدورها في مطارات بغداد ودمشق وبيروت لبناء السيطرة على تهريب الأسلحة والأنشطة الأخرى، وتلعب إيران وشبكتها من الوكلاء دوراً رئيساً في هذه المطارات في المنطقة.

قد تريد تركيا المساعدة في كابول لأسباب تتعلق برغبتها الخاصة، كما أن لديها علاقة وثيقة مع باكستان، وكلا البلدين لديهما قادة دينيون متطرفون يسعون لتأكيد سلطتهم. لطالما اتُهمت باكستان بدعم طالبان من خلال أجهزتها الاستخباراتية، وقد تؤدي العلاقة التركية الباكستانية إلى تقسيم أفغانستان أو تسهيل سيطرة طالبان على جزء من البلاد.

وفي غضون ذلك، لإيران مصالحها الخاصة في أفغانستان. لطالما سعت إلى استهداف القوات الأميركية هناك وطرد الولايات المتحدة. كما أن لديها أهداف عبر وجود أكبر في آسيا الوسطى، وقد يتوافق هذا مع الخطط الباكستانية التركية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى بعض المنافسة أو نقاط الاشتعال، ويبدو أن إيران ترغب في حماية أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان. استهدف المتطرفون المرتبطون بباكستان وداعش، وكذلك طالبان، الشيعة.

هذه الهجمات لم تستثن أحداً، بما في ذلك الهجمات على مدارس البنات والأطفال. لن ترحب إيران بمزيد من مثل هذه الهجمات. لكن إيران تعاملت مع القاعدة واستضافت أعضاءها وجماعات متطرفة أخرى في الماضي.

ما يتضح من قراءة التقارير الصحفية هو أن لكل دولة سياستها الخاصة وتستعد لليوم التالي لمغادرة الولايات المتحدة. حتى عندما تغادر الولايات المتحدة، سيكون هناك مئات من الأفراد الأميركيين في أفغانستان.

وبحسب التقارير، سيبقى حوالي 650 جندياً. وتقول طالبان إن من حقها الرد إذا بقيت تلك القوات. في الأساس، يبدو أن طالبان تملي الشروط على الولايات المتحدة الآن، وهو بعكس ما حصل عام 2002 عندما ساعدت الولايات المتحدة في سحق طالبان.

يمكن العثور على الدليل على أن إيران وباكستان قد تعملان معاً. في مقال لـ "بريس تي في" يتم تسليط الضوء على كيفية أن باكستان لن تسمح بعد الآن بوجود قواعد أميركية في باكستان، وفي المقابلات الأخيرة، أشار المسؤولون الباكستانيون الرئيسيون إلى كيفية تقربهم من الصين.

كما أبرمت إيران اتفاق جديداً مدته 25 عاماً مع الصين. لكن هدف إيران سيكون زيادة التجارة مع باكستان والصين، ولن يساعد عدم الاستقرار في أفغانستان في تحقيق ذلك. وهذا يعني أنه بقدر ما تدعم باكستان حركة طالبان، فإن الهدف سيكون تسهيل احتلالهم للبلاد. يمكن أن يتناسب انتقال تركيا إلى المطار مع هذا التصميم أيضاً.

وكان الزعيم الأفغاني أشرف غني في واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر الأسبوع الماضي. وقارن مأزق أفغانستان الحالي بلحظة الحرب الأهلية الأميركية عام 1861.

تعتبر المقارنة مع عام 1861 مؤشراً على أن القيادة الأفغانية تريد حشد البلاد لوقف هجوم طالبان. لكنهم قد يجدون أن إيران وباكستان وتركيا ودول أخرى لديها خطط أخرى. ويبقى أن نرى أين ستتموضع هذه الدول وما إذا كانت أفغانستان ستقع في أيدي المتطرفين وتصبح قاعدة للإرهاب أو ما إذا كان يمكن الحفاظ على الاستقرار وكبح هجوم طالبان. بالنظر إلى الطبيعة الدينية المتطرفة للحكومات في أنقرة وطهران وإسلام آباد، فإن الأمور لا تبشر بالخير.

(م ش)