صحيفة تكشف عن مشاركة أميركا في المفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي في فيينا

وقال دبلوماسيون غربيون بارزون لصحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية إن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجري بين جميع الأطراف في فيينا الأسبوع المقبل، في أول جهد جاد لإنقاذ الاتفاق منذ تولى الرئيس بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير.

وسيجتمع كبار المسؤولين من جميع المشاركين في الاتفاق (إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأميركيين، في العاصمة النمساوية يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إنه لن تكون هناك مناقشات مباشرة في الوقت الحالي بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين.

ويهدف اجتماع فيينا إلى وضع اتفاقيتين منفصلتين، أحدهما مع الولايات المتحدة ومع إيران بشأن الخطوات التي سيتخذانها عند العودة إلى الامتثال للاتفاقية.

وتأتي محادثات فيينا بعد شهرين من الدبلوماسية الهادئة التي فشلت في تحقيق انفراجة تسمح للجانبين بالتخطيط للعودة إلى الاتفاق.

(م ش)