صحيفة سعودية: تركيا تخوض حربًا كلامية جديدة مع الولايات المتحدة

وأعادت تركيا إشعال حربها الكلامية مع الولايات المتحدة بعد أن اتهم وزير تركي واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم في البلاد عام 2016، بحسب تقرير لصحيفة العرب نيوز السعودية.

وألقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، باللوم على الولايات المتحدة لتدبير محاولة الإطاحة الفاشلة واستضافة الداعية فتح الله غولن، الذي اتهم بالسيطرة على "الانتفاضة" من خلال شبكة تغطية عميقة مخبأة داخل الدولة التركية.

وزادت واشنطن من حدة النيران من خلال تصريحات بأن تركيا بدأت حملة قمع غير متناسبة ضد الاحتجاجات الطلابية المحلية.

وتأتي الاتهامات في الوقت الذي تتطلع فيه تركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة في أعقاب عقوبات العام الماضي.

وفتحت أنقرة عدة قنوات دبلوماسية مع منافسين إقليميين، بما في ذلك اليونان وفرنسا وإسرائيل، وأوقفت التحركات العدوانية في البحر المتوسط ​​كبادرة حسن نية لإدارة بايدن.

وقال في هذا السياق، قال محلل شؤون تركيا من مركز التقدم الأميركي، ماكس هوفمان، إن اتهام صويلو قد يكون مرتبطًا بصراع محلي مستمر على السلطة داخل تركيا، ويجب أن أتساءل عند نقطة معينة ما إذا كان صويلو يحاول بنشاط تقويض أردوغان.

ومن جهتها، نددت وزارة الخارجية الأميركية بهذا الاتهام ووصفته بأنه "لا أساس له وغير مسؤول".

وقال الخبراء إن إدارة بايدن ستكون أكثر صرامة مع تركيا بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، على عكس نهج عدم التدخل الذي طرحته الإدارات السابقة.

ويبقى أن نرى كيف سيدفع فريق بايدن نحو خطوط أكثر تشددًا في سجل تركيا الديمقراطي، بالنظر إلى وضعها كحليف في الناتو.

وبدوره قال الأكاديمي والمبعوث السابق للاتحاد الأوروبي إلى تركيا مارك بيريني، للصحيفة: "خلافًا للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإن علاقة أنقرة بواشنطن لا تتضمن عناصر ملموسة مثل الدعم المالي للاجئين أو الاتحاد الجمركي كأساس في تعاملاتهم".

وأضاف أن أنقرة "لا يمكنها محاولة ترك قضايا سيادة القانون جانبًا عند التحدث إلى واشنطن".

وألقت تركيا باللوم على "التدخل الأجنبي" في لعب دور في الاحتجاجات الطلابية المستمرة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة أن بيان وزارة الخارجية التركية كان شديد اللهجة، مشيرًا إلى "إصبع أميركي" في المظاهرات.

وقال البيان "نحذر بعض الدوائر في الخارج من استخدام لغة استفزازية لجماعات تلجأ إلى طرق غير مشروعة، وتشجع على الأعمال غير القانونية".

وأثارت هجمات الشرطة على المتظاهرين في تركيا قلق واشنطن، حيث تم اعتقال قرابة 600 شخص، مع انتشار الاحتجاجات في المدن الكبرى، ووصفت الحكومة المتظاهرين بـ "الإرهابيين".

ويوم الجمعة، أصدرت مجموعة من 3317 أكاديميًّا من جميع أنحاء العالم بيانًا مشتركًا ينتقد تركيا، ويدعو إلى استقالة عميد جامعة بوغازيجي الجديد ميليه بولو، الذي عينه أردوغان باعتباره مواليًا سياسيًّا.

ووصف الناشط الأميركي نعوم تشومسكي، احتجاجات الطلاب بأنها "شجاعة ومشرفة".

(م ش)