صحيفة روسية: أردوغان يعطي أوامر الحرب في قره باغ

وتحدثت النائبة في مجلس الدوما الروسي ايرينا ياروفايا في مقالة كتبتها لصحيفة "فزغلياد" عن إدارة أردوغان للحرب ضد قره باغ وأرمينيا، ومهمة روسيا في وقف التأثير التركي.

وتقول ايرينا في مقالتها إن موسكو قلقة للغاية من المعلومات المتعلقة بنقل "مسلحين سوريين وليبيين" إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ.

وبحسب ما جاء في المقالة، فإن السفير الأرميني لدى روسيا فاردان توغانيان، قد صرح بأن "المسلحين" الذين نشرتهم تركيا من سوريا يشاركون بالفعل في الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، وأكدت أن تركيا وصفت التقارير عن وجود مسلحين سوريين في قره باغ بـ "الدعاية السوداء".

وترى الصحيفة على لسان رئيس مركز الأبحاث المستقل "معهد الشرق الأوسط"، يفغيني ساتانوفسكي أنه "لن تكون هناك ردة فعل من الغرب، لقد هيمن الجيش التركي على الجيش الأذربيجاني، وبالتالي يتولد السؤال التالي: هل نتعامل مع أذربيجان أم أننا نتعامل بالفعل مع فرع تابع لتركيا؟ لا يوجد شيء آخر هنا يمكن الحديث عنه".

ويضيف ساتانوفسكي: "بشكل عام، هذه حرب تركية، يعطي فيها أردوغان الأوامر، علييف، موجود هناك من أجل الأثاث، هذه حقيقة.

هل ستعترض أوروبا والولايات المتحدة على ذلك؟ بالنسبة لهم، كلما قل تأثير روسيا في العالم الخارجي، كان ذلك أفضل، ما فعلوه في وقت سابق مع أوكرانيا ودول البلطيق وبيلاروس، سيفعلونه مع منطقة القوقاز، ومهمتنا، هي عدم ترك آثار لتركيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".

(س ر)