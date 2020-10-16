صحيفة روناهي تحتفل بذكرى تأسيسها التاسع

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن أعضاء وإداريي صحيفة روناهي، وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية، وعدد من المثقفين وأعضاء من اتحاد المثقفين الكرد في سوريا، واتحاد الكتاب في إقليم الجزيرة، واتحاد الإعلام الحر وأعضاء من عدة مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت مراسم الاحتفال بمناسبة مرور 9 أعوام على تأسيس الصحيفة، بالوقوف دقية صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في الصحيفة، عبدالرحمن محمد الذي رحب بكافة الحضور وبارك عليهم ذكرى تأسيس الصحيفة.

وفي ختام الاحتفالية عُرض سنفزيون عن مراحل تأسيس الصحيفة والتطورات التي طرأت عليها خلال الأعوام التسع.

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ANHA