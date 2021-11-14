صحيفة ليبية: المشري يسعى إلى الطعن في الانتخابات.. وواشنطن تحذر

وبحسب "المرصد"، فإن المشري ينسّق لخروج مظاهرة؛ للمطالبة بفتح الدائرة الدستورية المغلقة منذ اتفاق الصخيرات. وقالت الصحيفة إن المشري يجري هذا التنسيق من إسطنبول.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن المشري طمأن الأتراك بأن الحكومة ومن وصفها "بالقوى الثورية" على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في الاتفاقية الموقّعة بين حكومة فايز السراج وأنقرة.

فيما أكد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات هي المفتاح الذي سيأتي بالاستقرار الديمقراطي، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على من هم مستعدون إما لإعاقة الانتخابات عندما تنطلق أو للتشكيك في النتائج.

وقال السفير الأميركي في تصريحات لوسائل إعلام ليبية إن بلاده واثقة من إجراء انتخابات ناجحة، كما عبّر السفير الأميركي عن تقدير واشنطن للجنة (5+5) بإعداد خطط عمل متوازنة وتدريجية لخروج القوى والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، موضحاً أن إيجاد حكومة منتخبة ديمقراطياً في ليبيا سينتج عنه توزيع أكثر عدلاً للثروة.

(ش ع)