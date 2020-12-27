صحيفة كويتية: طهران نقلت صواريخ وطائرات مُسيّرة إلى العراق

وقالت المصادر للصحيفة إن صواريخ "آرش"، التي تم نقلها، تمتلكها القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، وهي صواريخ موجهة قصيرة المدى ودقيقة، كما أن الطائرات المُسيّرة التي نُقلت إلى العراق، تم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيلق القدس الإيراني لم يضع الصواريخ الدقيقة والطائرات المُسيّرة تحت تصرف ما تسمى بـ "فصائل المقاومة العراقية"، إنما جرى تخزينها في مواقع ومعسكرات تابعة للمجموعات المسلحة العراقية الموالية لإيران، وتحت إشراف ضباط وعناصر إيرانية تنتمي لقوات فيلق القدس، (الجناح الخارجي لقوات الحرس الثوري الإيراني).

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أيضًا، إرسال إيران ضباط من الحرس الثوري الإيراني المختصتين بإطلاق الصواريخ ووحدة الطائرات المُسيّرة، مع شحنة صواريخ "آرش" الإيرانية والطائرات المُسيّرة إلى العراق.

وأضافت: "تمت عمليات نقل صواريخ والطائرات المُسيّرة من طهران إلى معسكر كوثر، التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني الذي يقع غرب الأحواز ثم تم نقلها عبر منفذ شلمجة الحدودي إلى العراق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات في المنطقة، وتحديدًا في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، مما يشير إلى "قدرة إيرانية مهمة في هذا المجال".

ويأتي التصعيد الإيراني، بالتزامن مع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

(ي م)