صحيفة كويتية: بدء تحضيرات لقمّة وزارية قريبة بين السعودية وإيران

وأكد مصدر رفيع في الخارجية الإيرانية لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن التحضيرات للقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في بغداد بدأت بالفعل، ومن المرتقب أن يعقد اللقاء قريباً جداً.

وقال المصدر إن هذه القمة الوزارية كانت مرتقبة منذ نحو 3 أسابيع، لكنها أُجِّلت بطلب من الرياض لـ "أسباب تقنية"، كاشفاً أن الوسيط العراقي أبلغ الإيرانيين، الإثنين الماضي، بأن المملكة جاهزة لإجراء اللقاء، وردوا عليه أمس الأول بالقبول.

وأضاف أنه "تقرر أن يقوم العراقيون بتحديد الزمان، وإجراء التنسيق اللازم لإتمام الخطوة التي من شأنها نقل 5 جولات من الحوار الثنائي الاستكشافي بين طهران والرياض إلى أفق جديد بهدف حل الخلافات بين القوتين الإقليميتين".

وأشار إلى أن لقاء خبراء الجانبين لم يتوقف منذ الجولة الخامسة التي عقدت في بغداد، وتناولت إمكانية حلحلة الخلافات بمواضيع مختلفة، مثل تعاون إيران مع السعودية والأمم المتحدة في تمديد الهدنة باليمن.

(د ع)