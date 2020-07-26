صحيفة إسرائيلية: حالة التأهب ستستمر لفترة طويلة خشية من رد حزب الله

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية: "أن حالة التأهب في المنطقة الشمالية، ستستمر فترة طويلة، وذلك خوفًا من قيام حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، يقدّر أن حزب الله يواصل البحث عن نقطة ضعف إسرائيلية، لتنفيذ الرد".

وقالت: "إن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تؤكد أن عملية الرد الانتقامية من حزب الله هي أمر مؤكد، ولذلك فإن حالة التأهب ستستمر لفترة طويلة".

وتابعت: "حزب الله يهدف الى تنفيذ رد محدود، مثل إطلاق صواريخ موجهة تجاه مركبات الجيش، أو قنص أحد الجنود الإسرائيليين، على حدود لبنان".

ونوهت إلى أن: "الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب وعزز قواته على الحدود الشمالية".

(ع م)