صحيفة إسرائيلية تكشف موافقة السودان على إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل

وقالت "يسرائيل هيوم" أن البيان الرسمي للقرار من المتوقع أن يصدر نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم. وأضافت: "على ما يبدو بعد أن يتم بحث الأمر في مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان".

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الإسرائيلي "افي شيرف" انطلاق رحلة مباشرة نادرة من إسرائيل إلى الخرطوم أمس الأربعاء وعودتها لاحقاً إلى إسرائيل.

وكان على متن الطائرة وفد إسرائيلي رفيع من جهاز الموساد وديوان رئيس الحكومة، واجتمع الممثلون الإسرائيليون الكبار في الخرطوم مع نظرائهم في الحكومة المؤقتة، وفي نهاية المحادثات تم التوصل إلى موافقة نهائية على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والسودان، بحسب "يسرائيل هيوم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام أنه سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عندما تقدم تعويضاً للمتضررين الأمريكيين، في خطوة وجدها المراقبون أنها تؤذن ببداية تحرّكات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد الأربعاء أن واشنطن تعمل "بشكل حثيث" لتحقيق التطبيع بين السودان وإسرائيل، "لكن هذا قرار سيادي يعود للسودان".

(س ر)