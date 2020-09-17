صحيفة إماراتية: حان الوقت لتحمّل الغرب مسؤولية دوره في سوريا

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة بريطانية أن النساء المنتسبات إلى تنظيم داعش الإرهابي تم تهريبهن من معسكر اعتقال في شمال وشرق سوريا.

ونشرت إحدى النساء اللواتي هربن، وادعت أنهن من المملكة المتحدة، مقطع فيديو على قنوات جهادية وعلى منصة مراسلة آمنة، Telegram، دعت أعضاء الخلافة المزعومة إلى جمع المزيد من الأموال لمساعدة الآخرين على الهروب من مخيم الهول.

هذا وقالت "قسد" إنها أحبطت محاولة أخرى للفرار من قبل نساء مرتبطات بداعش كن يحاولن الهروب مع أطفالهن.

وتُظهر هذه الحوادث، بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، قصر نظر الاستراتيجية الأمريكية والغربية في سوريا والجبن الذي تعامل به بعض أعضاء التحالف المناهض لداعش في أعقاب ذلك، رافضين رؤية أزمة مقاتلي داعش الأجانب.

وقد يؤدي التخلي عنهم، بدلًا من إعادتهم إلى الوطن وتقديمهم للمحاكمة، إلى تأجيج عودة الجماعة وزيادة ثرواتها، مما يشكل فشلًا أخلاقيًّا فادحًا.

وخسر داعش أكبر مدينتين له، في الموصل والرقة، في معارك على الأرض بقيادة القوات العراقية وقوات سورية الديمقراطية، ولكن بعد هزيمة المجموعة، قلصت الإدارة الأمريكية دونالد ترامب الوجود الأمريكي، وتخلت عن حلفائها الكرد.

وكذلك تُرك المئات من سجناء داعش الأجانب ليقبعوا في المحاكم والسجون العراقية، وفي سوريا، وكما تُرك العديد من هؤلاء المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في سجون مكتظة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي لا تملك الموارد الكافية لحراسة مراكز الاحتجاز هذه على المدى الطويل.

والجدير بالذكر أن تدخّل الولايات المتحدة في الصراع بدأ بشكل جدي بسبب الإعدامات المتلفزة للصحفيين والمواطنين ، واندفاع داعش إلى العراق في عام 2014.

(م ش)